Karol G rompe dos récords con el lanzamiento de su álbum ‘Mañana será bonito’

A las 12:00 a.m. del 24 de febrero la cantante paisa Karol G lanzó su tan anunciado y esperado álbum Mañana será bonito, el cuarto en su carrera musical, cuyo contenido incluye éxitos que ya le habían dado la vuelta al mundo como Provenza, Gatúbela, Cairo y X si volvemos, pero que además tenía un atractivo adicional dada la coyuntura de despecho que se respira en el aire, la colaboración con Shakira en la canción TQG.

Fue el video de esta canción el que inauguró el disco y de inmediato se metió entre lo más “trendy” de YouTube, generando un revuelo mediático tan magno que en todas las plataformas digitales se empezó a producir sin descanso esta canción y el álbum completo, alcanzando dos récords inesperados para la antioqueña.

La paisa está promocionando su álbum en redes sociales - Foto: @karolg

Mañana será bonito se convirtió en el lanzamiento de un álbum más grande de una artista femenina latina en la historia de Spotify, tal como lo señala Chart Data en su cuenta de Twitter. Por otro lado, TQG también rompió el récord del lanzamiento más exitoso de una colaboración femenina en YouTube, con un estimado de 39.5 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas.

Lista de canciones del nuevo álbum de Karol G - Foto: Instagram @karolg

Estos logros llegaron a ojos y oídos de la cantante paisa, quien muy orgullosa lo publicó en su cuenta oficial de Instagram, donde no solo puso los datos que la hacen la artista femenina del momento, sino que también compartió fotos inéditas de su disco, en las que sale muy tierna, alegre y feliz, con outfits y accesorios (hasta en sus dientes) con los motivos que aparecen en la carátula animada del álbum.

La cantante rompió récords con su disco. Foto: Instagram @karolg. - Foto: Foto: Instagram @karolg.

“Después de los meses, del tiempo invertido, del amor y los esfuerzos que tiene este disco, de LAS ILUSIONES Y LOS SUEÑOS, definitivamente el Mañana fue Muy bonito. Récord de un álbum femenino latino con más de 32 M de streams en Spotify, primer #1 global en Apple Music lifetime y 2Do debut femenino más grande de la historia en YouTube … wow !!! 🌸✨ Y no … no se trata de los números solo… Pero estos números me dejan ver el amor tan increíble con el que recibieron este trabajo y JUNTOS ESTAMOS HACIENDO HISTORIA!!!! ✨✨✨ De verdad que significa el mundo entero para mí ❤️‍🔥🌸 No dejen de escucharlo, bailarlo y dedicarlo que está hecho con el Cora pa eso!! 🦋🌸🌈🌷☀️🌥️🍄 GRACIAS!!!”, escribió la paisa en su publicación.

El post ya cuenta con millón y medio de likes y miles de comentarios en los que felicitan a la cantante paisa, quien siempre se mostró muy esperanzada en que este álbum iba a ser un éxito y en cuyas canciones plasmó la mayoría de experiencias más importantes en sus últimos dos años, como su ruptura con Anuel AA, el contar con sus amigos durante su tusa, su activismo contra los cánones irreales de belleza en las mujeres y hasta la llegada de su nuevo sobrino.

“Karol sos la viva representación de nosotros los latinos soñadores ❤️🙌”, “Felicidades!! Muy merecido🔥 Nos ha encantado cada etapa que vas mostrando a través de tus álbumes: felicidad, tristeza, alegría, borrachera… Porque de eso se trata la vida y porque debemos asegurarnos de que Mañana Sea Bonito ❤️🙌 te amamos”, “Bendiciones reina 🙏🏽👑✨✨✨✨ 🦋 orgullo de todas las latinas en el mundo❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥”, “¿Y ahora cuándo vamos a superar 17 canciones tuyas? Misión imposible, la que nos pusiste 😎🔥🧜‍♀️💖”, son algunos de los mensajes de amor para Carolina, nombre de pila de la cantante.

Por el momento, Karol sigue celebrando su triunfo después de un fiestón que se pegó con sus amigos, algunos de los artistas que colaboraron con ella en su disco y Feid, el cantante con el que la relacionan sentimentalmente y que, según sus fans, habría sido la inspiración de la canción Tus gafitas.