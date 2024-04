Elianis Garrido está de luto; aparece desconsolada por dura pérdida y envió desgarrador mensaje: “No aguantó más”

De acuerdo con lo que se registró, la empresaria recurrió a su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía, la cual funcionó como escenario para plasmar el dolor que llevaba por dentro. La presentadora no dudó en decir adiós con un breve mensaje, que conmovió y entristeció a más de un seguidor.

Elianis Garrido dio una desgarradora despedida

En lo que se pudo detallar en redes sociales, la ex Protagonista de Nuestra Tele destapó que su mascota, Bosco, había muerto, sin aguantar más aquella batalla por su estabilidad. Pese a todos los esfuerzos, el animal no logró recuperarse y partió.

“Es un momento difícil para nosotros. Anoche Bosco, nuestro Bosquito partió. No aguantó más. Nos queda el corazón en mil pedazos, pero la certeza de que hicimos todo lo humanamente posible. Ya descansa, ya no sufre, ya no le duele nada. En casa lo extrañaremos, pero siempre vivirá su recuerdo”, escribió en el pie de foto de la publicación.