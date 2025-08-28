⁠Elianis Garrido se destapó por sus cirugías y se paró duro frente a ‘hate’ que recibe: “Es mi plata, es mi cuerpo, es mi dolor”

Con el paso de los años, y desde su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, Elianis Garrido se ha convertido en una de las figuras públicas más reconocidas en el país, sobre todo desde que se dio a conocer también como presentadora, tras trabajar en Lo sé todo junto a Ariel Osorio.

La vida de Elianis ha llamado la atención de los internautas en redes sociales, no solo por su talento como presentadora y también bailarina, sino por su vida personal y todo lo que pasa en ella.

Elianis Garrido habló de sus cirugías. | Foto: MANUEL OROZCO

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención ha sido su cuerpo y las cirugías que se ha realizado, sobre todo, en su nariz. Estas intervenciones, Elianis se las ha realizado con el objetivo de mejorar un problema funcional, pero también ha querido darle un retoque estético.

Estas decisiones de la también actriz, lejos de pasar desapercibidas, ha causado bastantes críticas hacia ella y comentarios despectivos, los cuales se ha encargado de frenar, siendo muy clara al decir que es algo que solamente le concierne a ella, ya que es su cuerpo y su dinero.

Elianis Garrido habló de sus cirugías y el ‘hate’ que recibe

Recientemente, la presentadora y bailarina estuvo como invitada en 'Bravíssimo sin tapujos, el pódcast’, y allí se refirió de una manera contundente a las cirugías que se ha realizado, y a la cantidad de críticas y odio que le llega a diario en sus redes sociales.

En primer lugar, Elianis aseguró que si ve la necesidad de hacerse una nueva intervención, lo hará: “Sí, claro. Lo voy a seguir haciendo porque es mi plata, es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi dolor. Nadie debe opinar del cuerpo de otro, yo no tengo por qué meterme en la decisión de otra persona”, dijo.

Además, afirmó que las personas tienen la libertad de elegir si quieren arreglarse partes de su cuerpo con las que no se sientan conformes: “Si una persona quiere los senos grandes, es su decisión, es su cuerpo, es su plata, es su tiempo, y el tiempo que está invirtiendo en recuperarse; y la gente se enoja porque yo hablo con fuerza de esto”, señaló.

“Si usted quiere su lipo, hágasela, si usted se quiere poner su nalga, póngasela, pero sepa dónde se la pone y sepa que corre riesgo, yo lo sé”, añadió, recalcando la importancia de hacerse estos procedimientos quirúrgicos en un lugar de confianza, para evitar problemas de salud futuros.