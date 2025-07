Desde su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, Elianis Garrido ha sido figura del mundo del entretenimiento nacional.

Su carácter y forma de enfrentar las adversidades le permitieron ser foco de personas que decidieron apoyarla en su carrera y seguirla por medio de las redes sociales.

Y ella, a través de su cuenta de Instagram, ha hablado en varias ocasiones que, debido a un problema funcional, se ha realizado varias cirugías de nariz, compartiendo el resultado con ese público.

La mujer no ocultó su molestia y reaccionó ante las críticas. | Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

Sin embargo, en redes también ha sido blanco de críticas negativas, algunas relacionadas con su trabajo, otras con aspectos personales; sobre estos últimos, Garrido ha contado que ha sido víctima de personas que, al considerar que el cambio de su nariz no fue positivo, la critican de manera peyorativa.

Esto ha desatado el enojo de la actriz y presentadora; tras leer una gran cantidad de mensajes, rompió el silencio y expresó su opinión frente a los ataques.

“Normalmente, hago caso omiso a insultos, comparaciones, comentarios destructivos. Incluso, muchas veces sigo de largo cuando tildan de ‘constructivos’ a algunos que mandan sus ‘consejos’ o comentarios sobre mi vida, mi cuerpo o mis decisiones. Pero hoy algo pasa, en el universo o en mí. Estoy depurando mis redes. Los contactos y muchas cosas que no quiero ver. Nada en contra, pero es que si no va con lo que siento o pienso, mejor no lo veo…”, escribió la expresentadora de Lo sé todo.

Elianis Garrido respondió a las críticas que recibe con respecto a su apariencia física. | Foto: Instagram @elianisgarrido

Agregó que, pese a que lleva varios años leyendo palabras ofensivas de personas en internet, no pretende discutir con personas desconocidas:

“Creo que quizá me siento algo cansada de muchas cosas y ya no me quedan ganas de entrar en luchas con la ignorancia, porque al final entendí que no depende de mí. Pero decidí que no bloquearé comentarios llenos de odio de gente que en sus redes usa a Dios y sus buenos modales como bandera. Que solo por hoy, tengo ganas de exponer a algunos, mientras me recupero de las rodillas a ver si ellos se recuperan del corazón”.

Elianis Garrido le contestó directamente a mujer que la criticó por mensaje directo

En línea con el mensaje que compartió, Elianis Garrido compartió la captura de pantalla de un mensaje que le escribió una mujer y respondió contundentemente:

“Qué nariz asquerosa tienes. Ya estás pasada de moda”, escribió la internauta. Elianis respondió: “Pero me sigue señora Milena, usted pierde su tiempo viendo mi contenido. Le mando saludos y que se mejore”.

La actriz y presentadora expuso a la mujer que criticó el resultado de sus cirugías de nariz. | Foto: Instagram @elianisgarrido

Finalmente, publicó una fotografía de la recuperación de una de sus cirugías con un importante mensaje: