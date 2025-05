Elianis Garrido reveló accidente que tuvo y por el que entró a cirugía; tuvo que poner pausa: “El dolor era insoportable”

View this post on Instagram

En dicho evento, hubo presencia de diferentes medios de comunicación y fue ante La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, que Elianis Garrido habló al respecto y mencionó que si tuvo que entrar a cirugía, pero no por razones de belleza.

“Sí, me tocó. Cosas que solo le pasan al Chavo y a mí. Me fracturé la parte de arriba, fue el 30 de marzo, pero ya me estoy recuperando”, fue lo primero que dijo la barranquillera.