Elianis Garrido destapó la realidad de su paso por ‘Protagonistas de Nuestra Tele’: “Me dio depresión”

“Yo me arrepiento de la forma en la que viví el reality porque yo no veo televisión nunca, no soy una mujer adicta a la televisión, yo me veía las novelas de peladita y ya después, me gustó mucho más leer y bailar. Honestamente, la televisión que yo veo es en la noche cuando me voy a dormir, que pongo lo que encuentro, lo que haya y nunca me había visto un reality en mi vida”.