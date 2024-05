Elianis Garrido soltó duros detalles sobre la lucha contra el cáncer que la ‘golpeó’: “Me saqué ocho masas”

Elianis Garrido, poco a poco, se convirtió en una de las presentadoras más reconocidas y comentadas de la farándula colombiana, a raíz de la trayectoria que consolidó en distintos proyectos de entretenimiento en televisión. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2012 enamoró con su talento, su profesionalismo y su belleza ante las cámaras, cautivando con la faceta que reflejó en los últimos años.

No obstante, con el pasar del tiempo, Elianis Garrido regaló nuevos detalles de cómo fue esta época de su pasado, donde sintió miedo y angustia por síntomas a los que no les prestó atención . En algunos espacios, la conductora de televisión aprovechó y relató lo sucedido, plasmando cómo su cuerpo luchaba contra esta grave enfermedad.

Recientemente, en diálogo con Mójate la palabra , formato de Camila Jiménez, la colombiana se refirió a este punto cuando se le preguntó por la maternidad. En la charla, la celebridad mencionó que este era un sueño muy grande que cargaba en su día a día, pero que no lo había podido cumplir por lo relacionado a su estabilidad.

“Estaba muy enfocada en solucionar problemas económicos y me vi en la obligación de parar para priorizar mi salud”, dijo en el espacio.

“Me saqué ocho masas. Solo una dio positiva. Estaba aislada por una burbuja de gelatina, estaba en etapa dos y por eso no fue necesario someterme a quimioterapias, pues mis defensas y sistema autoinmune estaban bien gracias a Dios, siempre digo que fue él porque no puso ser otra cosa”, comentó.