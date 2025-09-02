Elianis Garrido expuso verdad sobre su nariz y contó qué pasó; reveló detalle relacionado con expareja: “Me la fracturó”

Elianis Garrido se robó las miradas de miles de personas en plataformas digitales con su estilo y belleza, cautivando con el trabajo que ha realizado en medios nacionales. La celebridad ha quedado como foco de reacciones, precisamente, por sus apariciones en fotos y videos que se difunden en redes sociales.

Recientemente, la también bailarina llamó la atención de los curiosos con una entrevista que concedió a Bravíssimo sin tapujos, el pódcast, donde habló sobre las cirugías estéticas y el impacto que tuvieron en su vida. En la charla, la famosa abrió su corazón y confesó cómo fue el proceso con estas decisiones, ya que influía en su imagen.

Elianis Garrido defendió los caminos que tomó con respecto a las cirugías estéticas, al afirmar que nadie debía opinar o criticar esto, pues era una elección personal. Al referirse a sus senos, fue enfática al mencionar cómo ve con mejores ojos su figura al natural antes de intervenirse.

Elianis Garrido habló sobre un tema de su pasado. | Foto: Foto: Video YouTube

“Nadie debe opinar del cuerpo de otro. Yo no tengo por qué meterme en la decisión de otra persona. Hay una mala manía, triste, y la gente se enoja porque hablo de esto con esta fuerza, pero lo hago porque defiendo mi postura desde mi experiencia”, comentó.

“Por vanidad, hoy, a mis 37 años, me encantan los senos pequeños. Creo que mis senos naturales eran perfectos”, agregó.

En cuanto a su nariz, la actriz fue contundente en que nunca estuvo en sus planes operarla por estética. Confesó que había entrado al quirófano por culpa de una expareja que la maltrató y golpeó en el rostro.

Elianis Garrido indicó que era la primera vez que lo mencionaba de forma pública, pero era una realidad por la que había atravesado. Aquel hombre le fracturó la nariz, llevándola a entrar en cirugías constantes para poder estabilizar esta zona de su cara.

“Yo mi nariz me la operé porque un exnovio, un violento, me la fracturó en tres partes. Creo que es la primera vez que lo digo. Él me la fracturó y tuvieron que operarme. Desde ahí empezó la cirugía de mi nariz. Nunca tuve un problema con ella”, aseguró.

Minuto 52:10 de la entrevista

Ante las cámaras, señaló que se realizó cambios de los que se arrepentía, pues todo estaba basado en los deseos que tuvo cuando era mucho más joven.

“Era una estúpida de 18 años, mirando revistas y cuadernos de los 90 donde todo era perfección, unas mujeres perfectas. Yo quería ser modelo y pensaba que debía llegar a los castings con ese cuerpo ideal. Hoy, les digo: si usted quiere hacerse una lipo, hágasela, pero primero mire los riesgos. Es su cuerpo, no deje que otro opine o le diga que está mal”, mencionó.

Por último, al hablar sobre los duros comentarios que le lanzan sobre su nariz y su apariencia, la exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele comentó que no se dejaba afectar por lo que otros decían, pues solamente prefería bloquear y evitar que fueran a lastimarla con detalles de una historia que no sabían.