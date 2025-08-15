Suscribirse

Elianis Garrido hizo aterradora confesión sobre un momento difícil por el que atravesó: “Estaba loca”

La modelo se sinceró en reciente entrevista y habló de la importancia de la salud mental.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

16 de agosto de 2025, 3:37 a. m.
Foto: Instagram @elianisgarrido
La famosa actriz y presentadora habló de un triste capítulo en su vida. | Foto: Foto: Instagram @elianisgarrido

Desde su salto a la fama en el reality Protagonistas de Nuestra Tele 2012, Elianis Garrido se ha consolidado como una de las personalidades más comentadas de la farándula colombiana, tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

Después de triunfar como actriz y presentadora, la barranquillera inauguró su propio estudio de baile y ha centrado sus esfuerzos en hacer crecer esta empresa, vinculada a una de sus más grandes pasiones.

Elianis Garrido fue, hasta hace poco, una de las presentadoras del programa Lo sé todo.
Elianis Garrido confesó que intento acabar con su vida hace algunos años. | Foto: MANUEL OROZCO

Su autenticidad le ha permitido conectar con millones de personas que, a través de las redes sociales, siguen de cerca los detalles de su vida personal y descubren información de la mujer que estuvo detrás de las cámaras.

Recientemente, Elianis Garrido fue invitada especial en el pódcast El Placer de Tenerte, conducido por la periodista Anny Chavarría Betancourt, a quien le hizo una fuerte confesión sobre las consecuencias de sus afectaciones en la salud mental.

Contexto: Elianis Garrido frenó en seco a seguidora que se burló de su nariz; le puso tatequieto

“Estar viva es un milagro, he luchado con muchas cosas, y en algún momento de mi vida pensé en ello; y todos los días de mi existencia le pido perdón a Dios porque yo pensé en quitarme la vida en algún momento, y lo planeé y lo estaba organizando”, confesó la expresentadora de Lo Sé Todo.

Reveló que, en su momento, consideró correcto esperar a que su abuela falleciera, ya que, debido a la gran conexión y al profundo amor entre ellas, no quería hacerle daño con su decisión.

“Yo estaba esperando a que mi abuela se vaya para donde papá Dios, porque yo no le iba a causar esa pena a ella y cuando ella se vaya, yo lo hago. Yo pensaba que mi mamá al tener cuatro hijos más iba a ser fuerte, que iba a resistir y hasta iba a entender. Estaba loca”.

La también modelo confesó que llegó a investigar las maneras más fáciles para fallecer, pues no quería sentir dolor físico.

Contexto: Elianis Garrido reveló accidente que tuvo y por el que entró a cirugía; tuvo que poner pausa: “El dolor era insoportable”

“Había una voz maligna en mi mente y en mi corazón, en mi círculo inmediato haciendo daño y yo no lo entendía. Empecé a buscar contenido en redes, a buscar cuál era la forma menos dolorosa de morir, perdiendo mi tiempo en vez de estar llenando mi mente de cosas positivas. En ese momento de mi vida estaba perdida, sin un norte, no me sentía lo suficiente para ninguna relación, no me sentía buena hija ni buena hermana, no sentía que valiera la pena que alguien me amara. Yo no me amaba y me hice mucho daño físicamente”.

