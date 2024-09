La exprotagonista de novela Elianis Garrido revela cómo el paro de camioneros ha afectado su empresa

Elianis Garrido es apasionada por el baile

‘Elianis Dance World’

La presentadora también reveló que opina de su emprendimiento “No me gusta la palabra escuela o academia porque la gran mayoría de las personas que no son bailarines, no buscan una escuela para ser evaluados o juzgados, buscan un sitio para relajarse, quitarse el estrés y soltar energía”. Agregó.