Elianis Garrido abrió su corazón, por primera vez, sobre su lucha contra el cáncer: “decían que estaba loca”

Tras su participación en el reality Protagonistas de Nuestra Tele, del canal RCN, en el 2012, la presentadora, actriz, modelo y bailarina barranquillera Elianis Garrido no ha dejado de sonar en el mundo del entretenimiento, ya que se ha convertido en una de las figuras más populares de la televisión nacional.

“Mis queridos televidentes, este es un momento muy importante para mí (...) Estoy dando a luz un hijo, que es un nuevo proyecto, no estoy embarazada. Este año se me abrió una gran puerta, para poder realizar uno de mis sueños, que es seguir mi gran pasión, que es bailar, quienes me conocen, lo saben”, comentó la presentadora al hacer el anuncio de su despedida.