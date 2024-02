Así se ve Kristina Lilley, de ‘Pasión de Gavilanes’, tras superar el cáncer

Aunque Kristina Lilley es una actriz nacida en la ciudad de New York, Estados Unidos, su popularidad en Colombia se expandió en el año 2003, tras su participación en la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, donde interpretó a uno de los personajes más emblemáticos de su carrera: Gabriela de Elizondo, madre de las protagonistas que se enamoran de los hermanos Reyes .

“Decidí que quiero compartir con todos ustedes un poquito de todo esto que he pasado. Primero, quiero dar las gracias a todos los que me han acompañado (...). A mi familia, que me acompañó en el proceso, quería contarles más o menos cómo fue”, comentó Kristina en un clip en el que decidió abrir su corazón para dar detalles del proceso que vivió con esta delicada enfermedad, que, por fortuna, logró vencer.