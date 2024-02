Yéferson Cossio confesó el verdadero motivo por el que se mandó a alargar sus piernas: “Soy un acomplejado”

A finales de septiembre de 2023, el creador de contenido Yéferson Cossio se convirtió en tendencia en las redes sociales, luego de dar a conocer a sus cerca de 11 millones de seguidores en Instagram, que se había sometido a la cirugía más dolorosa del mundo para alargar sus piernas, después de haber realizado un largo proceso de investigación sobre el procedimiento.

“Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. No, no es un clickbait. He leído y hay muchos estudios, encuestas y esta está categorizada como la cirugía más dolorosa del mundo”, comentó inicialmente.

Luego, en la grabación, aparecía el médico cirujano a cargo de su intervención, mencionando que la cirugía consistía en el alargamiento de miembro inferior, con las mejores técnicas y tácticas para realizar un procedimiento seguro.

En su momento, sobre el motivo por el que había decidido realizarse esta cirugía, Cossio se limitó en mencionar que “hace dos años tuve una situación con las piernas que no pienso compartir ahora”, asegurando que, aunque no era bajito, tampoco era el más alto, porque medía 1.77 y quería llegar a medir entre 1.83 o 1.84.

Sin embargo, en una reciente entrevista para el programa de entretenimiento La Red, de Caracol Televisión, el joven se sinceró sobre el verdadero motivo por el que se mandó a alargar sus piernas, no sin antes reconocer que como ser humano ha cometido varios errores en su vida. “No he medido la responsabilidad que uno como influencer, por decirlo así, tiene”, dijo.

Allí recordó que años atrás se sometió a una intervención para ponerse implantes mamarios, según él, para cumplir una apuesta que, como era de esperarse, generó una gran controversia entre los internautas. “Se me fue mucha gente encima y yo estaba cerrado”, aceptó.

No obstante, aseguró que con el paso del tiempo ha aprendido a separar lo que es su vida personal y lo que desea mostrar a través de las plataformas digitales. “Cambié de manera forzada, de hecho, mis seguidores se viven quejando, peleando, porque ya no hago lo de antes”.

Ante la pregunta sobre el motivo por el que realmente decidió alargar sus piernas, Cossio confesó que fue por ser débil mentalmente. “Es que yo me fracturé las piernas en un accidente y me inventaron, que me había alargado, ni sabía que esa operación existía y luego empiezo a ver, a investigar, y me creí un complejo que ni siquiera tenía”.

Yéferson Cossio habló de su dolorosa recuperación tras su cirugía de alargamiento de piernas

El proceso no ha sido nada fácil después de haber tomado esta decisión, pues el creador de contenido aseguró que dormía lapsos de tiempo de máximo 15 minutos y su postoperatorio fue tortuoso.

“Me despertaba, me movía para un lado, para otro, el desespero. Es terrible porque no para. En una cirugía uno cada día va a mejorar. Aquí, como cada día se alarga de un centímetro, cada día es peor”, detalló.

