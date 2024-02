Carla Giraldo recordó duro castigo que le pusieron sus padres en su niñez y compartió sentida reflexión: “fueron meses tristes”

La vida de la talentosa y bella actriz Carla Giraldo, actual presentadora de La casa de los famosos Colombia, siempre ha sido foco de atención entre sus admiradores, porque nunca ha ocultado su pasado, ni las razones que la llevaron a abandonar su hogar siendo apenas una menor de 14 años de edad.

De hecho, en una reciente entrevista para el podcast Vos Podés, volvió a recordar esta etapa de su vida y aseguró que desde que tomó la decisión de irse de su casa, sin importar su edad, nunca más regresó.

“Yo no creo que nadie a los 14 años se siente a conversar con los papás sobre querer irse de la casa, eso no pasa, entonces nada, me volé como los niños en las películas, tiré una maleta por la ventana y me fui y nunca más volví”, dijo.

Según sus declaraciones, la razón principal por la que se escapó de su casa estuvo relacionada con la libertad que quería tener en ese momento, pues tenía amigos mayores que ella que había conocido durante las grabaciones de las telenovelas, con quienes quería compartir en diferentes reuniones y eventos que hacían, pero a los cuales no podía asistir por ser menor de edad.

Carla Giraldo | Foto: Instagram @carlagiraldo

Por esta razón, considera que el ambiente en el que estuvo en aquella etapa de su vida influyó significativamente en las decisiones que tomó y de las cuales no se arrepiente, ya que considera que forjaron su carácter y el camino que eligió.

“No me voy a arrepentir porque por eso soy la mujer que soy en este momento, tengo la familia que tengo, tengo la carrera que tengo (…). Agradezco mucho a esa casa y a mis papás y a los valores que me dieron, porque hizo que tal vez no me perdiera en la calle y tal vez terminara metida en muchos problemas”, agregó.

Carla Giraldo debutará en la presentación y pronto el público de Netflix podrá verla actuando en una serie. | Foto: Canal RCN

Carla Giraldo recordó duro castigo que le pusieron sus padres en su niñez y aseguró que vivió meses tristes

En este mismo espacio digital, la también empresaria abrió su corazón para hablar de uno de los procesos más difíciles que tuvo que vivir en su niñez, luego de que sus progenitores tomaran cartas sobre el asunto de su ‘rebeldía’ y decidieran ingresarla a un refugio llamado Villa Niña, ubicado en Fusagasugá.

“Es una casa donde te enseñan a hacer pan, es muy didáctico, pues tienen que ocupar a las niñas rebeldes o niñas que tienen problemas en su casa, que han sido abusadas, menores de edad abandonadas, hay de todo”, recordó inicialmente.

Carla Giraldo puso a volar la imaginación de sus fans | Foto: Instagram @carlagiraldo

Luego, mencionó que ha sido uno de los lugares más tristes a los que ha entrado en su vida. “Ese día entendí que todo estaba muy bien en mi casa y que, qué estaba haciendo yo, ¿sabes? Ese día como que, ¿qué haces? O sea, no es que no merezcas estar acá, no deberías estar ahí. Claro que me lo merecía para poder entender muchas cosas”, reflexionó.

Sobre el motivo por el que califica este lugar como uno de los más tristes que ha visitado, Giraldo detalló que se caracteriza por mantener un régimen militar, “porque te enseñan disciplina, las levantadas eran terribles, a las cinco de la mañana y bañarse con agua fría, hacer una fila afuera. Disciplina que también pienso que para los menores de edad, pues tanta disciplina tampoco”.