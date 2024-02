Artista le ruega a las personas que escuchen su música porque “se moriría” si tuviera que trabajar 8 horas

Las plataformas digitales se han convertido en el medio perfecto para compartir y conocer historias de personas de diferentes partes del mundo que, generalmente, desatan todo tipo de reacciones entre los internautas.

Recientemente, por ejemplo, se ha vuelto viral el caso de una joven de Estados Unidos llamada Zoe Wynns, de 20 años, quien se describe como una apasionada de la música que aspira convertirse en una gran cantante y vivir de su talento.

Por esta razón, se arriesgó a realizar un sorpresivo llamado a su audiencia en busca de su objetivo y, por medio de un video, pidió que escuchen su música asegurando que no puede soportar la idea de tener un trabajo fijo de ocho horas.

Según mencionó la joven desde su cuenta de Instagram, “simplemente moriría” si se viera obligada a trabajar a las 9:00, declaraciones que, como era de esperarse, desataron todo tipo de opiniones al respecto.

Zoe Wynns | Foto: Instagram @zoewynnsmusic

“Sé que esto va a sonar loco”, empezó diciendo la estudiante universitaria de Carolina del Norte. “Sé que esto va a sonar como un creativo artístico que simplemente no quiere dedicar horas y trabajo duro, pero físicamente no creo que pueda hacerlo”, agregó.

“Empiezo a llorar si tengo como tres tareas no creativas que hacer en un día y no me imagino haciendo ocho horas al día, algo que realmente no amo, por el resto de mi vida... no hay otra opción”, expresó con un gesto de esperanza sobre su carrera musical: “tiene que funcionar”.

Luego, la joven añadió: “[Esto] va a sonar aún más artístico y arrogante, pero una vez escuché esta cita en un programa y decía: ‘La gente como nosotros no puede vivir de manera normal. Si lo intentamos, nos mata’ y, sinceramente, me estoy metiendo en esa categoría, porque creo que simplemente moriré”.

En conclusión, Zoe suplicó que escuchen su música, ya que se trata de “un paso en el proceso de no morir literalmente”.

Reacciones de los internautas

Aunque la joven recibió algunos comentarios de apoyo, también fue blanco de duras críticas por parte de usuarios que afirmaron estar promoviendo “la pereza” con razones “incorrectas” sobre lo que es ser un artista.

“Te vas a volver viral por las razones incorrectas”, “un músico que promueve la pereza. Qué gran influencia”, fueron algunas reacciones negativas.

Sin embargo, entre las personas que le manifestaron su apoyo, una internauta comentó: “No es nada alocado. Nuestro propósito se extiende más allá del ciclo mundano de trabajar, comer, dormir y repetir. Estamos aquí para crear y explorar. Si bien la estabilidad financiera es importante, transformar la pasión en ingresos agrega una capa adicional de satisfacción. Puede que muchos no comprendan este concepto, pero para nosotras, almas creativas, la esencia de la vida trasciende los límites del mero trabajo”.

Ante las críticas que recibió, la joven aclaró en la misma publicación que actualmente se encuentra en la universidad, pero en los próximos años espera triunfar en la industria creativa o conseguir un trabajo después de graduarse, porque no hubiera hecho esa publicación “si no me hubiera enfrentado al terror inminente de este estilo de vida 😂”.

“He estado trabajando básicamente cada segundo en mis diversas actividades secundarias y trayectorias profesionales desde que tengo uso de razón. Es la monotonía y no poder elegir lo que quiero crear en un horario de 9 a 5 lo que me asusta, no las ocho horas en sí”, precisó.