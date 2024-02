Influencer Dominic Wolf se casa con mujer santandereana; así fue la romántica propuesta

Cómo fue la propuesta de matrimonio de Dominic Wolf a su novia

La sorpresa llegó cuando ella giró y encontró que su novio ya estaba de rodillas y con el anillo en las manos, por lo que la mujer no pudo contener su alegría y sin dudarlo ni un solo segundo le dijo: “Sí, amor”.

“No se imaginan la felicidad que uno siente en un momento así y más cuando está con la persona con la cual quiere compartir el resto de su vida. Qué bonito también que mis papás me pudieron acompañar y qué lindo poder vivir el momento con las personas más importantes de tu vida. Estoy feliz de compartir todo esto con ustedes y estoy muy agradecido de poder encontrar la mujer perfecta para mí. ¡Qué viva el amor!”, manifestó el alemán lleno de dicha.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar, pues muchos se mostraron emocionados por la noticia: “¡Qué belleza!! Muero por ver ese lindo matrimonio”; “Felicidades a la pareja”; “Felicitaciones bro”; “Que esa felicidad no te la quite nadie”; “Felicidades, hermosa pareja”, y muchos más.