A propósito del caso Dominic Wolf, ¿en qué momentos se puede utilizar la camiseta de la Selección Colombia y en cuáles no?

No obstante, y a pesar de resaltar el valor de la cultura colombiana, Dominic recibió una carta por parte de la Federación Colombiana de Fútbol en la cual se le solicita que retirara los videos que había publicado de carácter publicitario en los que aparecía con la camiseta de la Selección Colombia puesta , prenda que utiliza Wolf en la mayoría de videos como un símbolo patrio, según explicó el mismo influencer en un video que ya cuenta con cerca de 100 mil ‘me gusta’ en su cuenta oficial de Instagram.

“A partir de hoy, lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección Colombia”, dijo el influencer tras recibir el pedido de la Federación. “Aparentemente, según la ley colombiana, no tengo derecho a ponerme la camiseta de ellos”, complementó.