A Dominic Wolf le ofrecieron usar otra camiseta de Colombia tras polémica con la Federación Colombiana de Fútbol

El creador de contenido, que asegura que sus videos han llegado a más de 100 millones de personas alrededor del mundo, manifestó que no volvería a usar la camiseta del combinado tricolor en sus videos tras la petición de la entidad, luego de aparentemente haber infringido normas establecidas con los derechos de imagen de la FCF.

“A partir de hoy, lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección Colombia”, dijo el influencer tras recibir el pedido de la Federación. “Aparentemente, según la ley colombiana, no tengo derecho a ponerme la camiseta de ellos”, complementó.