La reacción al aire Dominic Wolf sobre radical decisión que tomó la Federación Colombiana de Fútbol

Dominic Wolf, reconocido influenciador alemán que vive en el país hace más de cinco años, se convirtió en tendencia esta semana en las diferentes redes sociales, luego de que manifestó que no volverá a ponerse la camiseta de la Selección Colombia.

Mediante su cuenta personal de Instagram, el creador de contenido aseguró que recientemente recibió un comunicado de la federación de fútbol en el que le pedían bajar varios videos promocionales que hizo con la icónica prenda. Asimismo, señaló que en la misiva le indicaban que estaba haciendo, al parecer, un uso indebido de la indumentaria de la Tricolor.

“Lamentablemente, ya no me pondré más la camiseta de la Selección colombiana. Yo llevo muchos años dejando en alto el nombre de Colombia y siempre me ha encantado vestirme con la camiseta de la Selección, la cual así, como yo lo entendí, no solo representa el fútbol colombiano, sino también la cultura colombiana”, precisó.

El youtuber europeo rompió el silencio este martes y habló en exclusiva con SEMANA sobre este tema, asegurando que se sintió bastante decepcionado porque su intención siempre ha sido dejar en alto la cultura colombiana.

Igualmente, Wolf aprovechó el diálogo con este medio para recalcar que decidió, por el momento, no volver a utilizar la camiseta de la Selección. Asimismo, puntualizó que no quiere tener ningún tipo de problema legal con la FCF.

El creador de contenido Domenic contó que la FCF le prohibió usar la camiseta de la Selección Colombia | Foto: Foto: @dominiccolombia

Ramón Jesurún, presidente de la FCF | Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ SÁNCHEZ

“Yo siempre vi la camiseta de la Selección como un símbolo patrio, pero ahora la veo como algo con lo que ellos [FCF] quieren hacer publicidad. Es muy difícil referirse a eso, porque repito, no quiero meterme en líos legales y nada de eso. Tengan razón o no, yo no soy una persona conflictiva e intentó hacer las cosas bien”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Sentí como si me hubieran dado un puño en la cara, me quedé sin palabras. Seguiré apoyando al talento colombiano y a los futbolistas, pero fue decepcionante recibir ese comunicado. Nunca he dicho y nunca diré nada en contra de la federación”.

El creador de contenidos confesó finalmente en SEMANA que teme que la decisión que tomó la federación afecte su sueño de conocer a los jugadores del combinando nacionales, a los cuales siempre ha admirado mucho.

Dominic Wolf lleva varios años viviendo en Colombia | Foto: Instagram Dominic Wolf

Ante el impacto que causo este hecho en las redes, SEMANA consultó a algunas fuentes cercanas de la Federación Colombiana de fútbol por este caso y explicaron que al influencer se le envió una carta, pues sale con la camiseta de la Selección haciendo publicidad con otras marcas, la cuales son competencia de los patrocinadores oficiales de los equipos nacionales.

De acuerdo con lo que le explicaron a esta casa periodística, nunca se le prohibió usar la prenda Tricolor, simplemente que su contenido en redes no puede tener colaboraciones publicitarias con otras marcas. “Hace una colaboración con la camiseta de la Selección con Andina, competidor directo de Águila, patrocinador oficial”, precisaron.

El alemán indicó que sueña con casarse y tener hijos en Colombia. | Foto: Revista Jet-Set