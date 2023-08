Estallaron las redes | Federación Colombiana de Fútbol le solicitó a extranjero no usar camiseta de la Selección Colombia, ¿por qué?

View this post on Instagram

View this post on Instagram

“El HONOR más grande que puedo recibir en nuestra hermosa tierra, Hoy me condecoraron con la cinta presidencial honor de excelencia y con la cruz de la solidaridad social 2022″, posteó en sus redes sociales.

Mundial Femenino 2023 - Cuartos de Final - Selección Colombia vs. Inglaterra. | Foto: Getty Images

“Todavía no puedo creer que soy una de las solo 24 personas seleccionadas en toda Colombia, entre ellas solo dos influencers . Ustedes son mi motivación para seguir creando contenido positivo que aporta, mostrar lo bonito de Colombia y siempre dar aportes sociales. ¡Gracias siempre por el apoyo a los que ven mis videos y a todos los colombianos! ¡NUNCA LES FALLARÉ!”, posteó Dominic junto a una imagen de su condecoración.

View this post on Instagram

¿Qué pasó con la Federación Colombiana de Fútbol y el influencer?

Dominic declaró que es un alemán enamorado de Colombia, sin embargo, a partir de la fecha no usará más la camiseta del combinado patrio, luego de llevar muchos años exaltando el nombre de este país, su cultura y su fútbol.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

Adicionalmente narró lo que la FCF le solicitó hacer: “Si no retiro los videos iniciarán acciones legales en mi contra. Respeto mucho la decisión y el comunicado porque aparentemente no tengo derecho de ponerme la camiseta. Para no meterme en temas legales ya retiré los videos”, agregó.