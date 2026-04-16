El ambicioso plan de Bogotá para buscar la sede de la Selección Colombia: “El punto inicial es el partido de despedida del próximo 29 de mayo”

Barranquilla es la sede natural de la Selección Colombia. Bogotá lo fue, la última vez, en las eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, junto a Medellín. En aquella oportunidad, el combinado nacional terminó eliminado, séptimo entre 10 y no quedó ni en el repechaje.

Ahora, la Secretaría de Gobierno del Distrito presentó un proyecto en el Concejo de Bogotá que busca que la Federación Colombiana de Fútbol encuentre más ventajas económicas si llegara a ser sede de los partidos. Se trata de “seducir” al organismo demostrándole que será más rentable jugar en la capital.

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

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El proyecto contempla que, por ejemplo, los impuestos que la Federación debe pagar, como el de espectáculos públicos, sea eliminado si decide jugar en Bogotá. Es decir, pasaría de pagar ciertos montos a no pagar nada. Dicho proyecto contempla que la eliminación de los impuestos se mantenga vigente hasta el año 2030, cuando se disputará el Mundial 2030, con sede en España, Portugal y Marruecos y partidos especiales inaugurales en Paraguay, Uruguay y Argentina, y así conmemorar el centenario de la cita mundialista, que empezó en 1930.

Aparte, Bogotá contará con el nuevo estadio El Campín, con todas las disposiciones FIFA. Vale recordar que Barranquilla también está remodelando su estadio. Y así como la capital del Atlántico tiene su sede para el combinado nacional, Bogotá también cuenta con la sede administrativa, con buenos campos de fútbol y modernas instalaciones.

Daniel García, director del Instituto de Recreación y Deporte en Bogotá (IDRD), aseguró: “Es una iniciativa que tiene la administración distrital precisamente para el partido amistoso del 29 de mayo, que se va a disputar en El Campín contra Costa Rica, que es el partido de despedida de la Selección Colombia. Entonces, en ese proceso de diálogo con la Federación Colombiana de Fútbol Bogotá le apuesta a ese partido y una de las formas de hacerlo es precisamente a través de esta exención tributaria del impuesto de industria y comercio”.

“El punto inicial es este, el proyecto de acuerdo, de iniciativa de la administración distrital. Lo que propone es hacer esta exención para la Federación Colombiana de Fútbol hasta el 31 de diciembre del año 2036, hay una puesta de largo plazo, pero digamos que el punto inicial es el partido de despedida del próximo 29 de mayo”, agregó, en diálogo con Blu Radio.

“Esperamos que con la construcción del nuevo estadio, que va a tener como mínimo una capacidad de 50.000 personas, Bogotá sea competitiva para hacer casa de la Selección Colombia, para hacer algunos partidos en Bogotá”, agregó, al indicar que espera que la Federación cambie de parecer conforme pase el tiempo y aclarar que la idea es que Bogotá tenga partidos, sin que ello implique que busque que Barranquilla no acoja los compromisos.

“Realmente, la casa de la Selección Colombia es Barranquilla, pero nos gustaría traer algún partido de la Selección Colombia en las eliminatorias para el Mundial”, agregó. “Entonces es una apuesta y en términos deportivos, por ejemplo, el partido de despedida de la Selección Colombia, el 29 de mayo, se hace en Bogotá por solicitud del propio técnico, el profesor (Néstor) Lorenzo, porque el primer partido de la selección precisamente es en Ciudad de México, una altura muy similar a la de Bogotá y de esa manera la selección se va acondicionando para su primer partido, el 17 de junio en Ciudad de México”, aseveró.

Proyección del nuevo Estadio El Campín Foto: IDRD

“Estamos dando la pelea para hacerlo. El 29 de diciembre del próximo año está proyectada la entrega funcional del nuevo estadio en Bogotá y pues con una capacidad mínima de 50 000 espectadores, el propio presidente de la Federación ya ha dicho que Bogotá podría ser competitiva para traer juegos de la Selección Colombia”, puntualizó.