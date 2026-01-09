Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Tras el anuncio de que Corficolombiana adquirió el 51 por ciento de las acciones de Sencia, el operador encargado de la renovación de el estadio El Campín, se confirmaron los detalles de los que será la nueva megainfaestructura deportiva y cultural de la capital del país.

Bogotá, con estadio de talla mundial: el megaproyecto que se construye en la capital de Colombia y va más allá del fútbol

El Campín ya cuenta con un estructurador financiero. Foto: Sencia

Este proyecto, que está enmarcado dentro de la APP El Campín, y que tendrá otros equipamientos culturales, se erguirá a un costado del actual estadio y no generará ni cierres ni traumatismos en los partidos y espectáculos que se seguirán desarrollando en la antigua infraestructura.

De acuerdo con lo dicho a Blu Radio por Gustavo Ramírez, vicepresidente de Corficolombiana, se espera que el proyecto cuente con una inversión de 2,4 billones de pesos, de los cuales, Corficolombiana tendrá que poner durante la construcción un aproximado de 300.000 millones de pesos.

Así será el nuevo estadio el Campín, en Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Frente a la injerencia de Corficolombiana en la APP, Ramírez aclaró que: “El concesionario sigue siendo el mismo. Sencia es el que tiene firmada la Asociación Publico- Privada. Lo que pasa es que ahora Corficolombiana pasa a ser dueño mayoritario del concesionario, pero la figura se mantiene”, dijo Rodríguez en Blu.

El Complejo Cultural y Deportivo El Campín, como se denominará una vez esté terminado, incluye la construcción de un estadio completamente nuevo, que estará a la altura de los más grandes y modernos estadios, poniéndolo a tono con los estándares internacionales.

Maqueta del nuevo Complejo deportivo y Cultura El Campín de Bogotá. Foto: IDRD

Se anunció también que el escenario tendrá techo retráctil, palcos y zonas de experiencia VIP, restaurantes, ampliación de las tribunas, espacios para personas con movilidad reducida, vestuarios dedicados a los equipos locales y camerinos adicionales para los visitantes, entre otros.

Adicionalmente, contempla la construcción de un auditorio propio para la Orquesta Filarmónica de Bogotá, con una sala principal para más de 2.000 personas, y una sala alterna.

Foto: CORTESíA SENCIA

También, contará con zonas gastronómicas, comerciales y recreativas; espacios para la práctica de deportes bajo techo; eventos culturales y entretenimiento digital; un hotel, una clínica con énfasis en medicina deportiva de tercer nivel; un amplio parqueadero; y un servicio de atención médica y de urgencias de la Cruz Roja, más un completo urbanismo con parques y senderos verdes para el disfrute de las familias.

En el moderno complejo de entretenimiento, los bogotanos podrán encontrar el nuevo estadio con capacidad para 50.000 personas, que empezará su construcción en el primer semestre de 2026 y será entregado en diciembre de 2027.

Foto: CORTESíA SENCIA

Pese a que esta será una de las construcciones más grandes de la ciudad, el actual estadio seguirá en pie durante toda la obra y las fechas del calendario del fútbol profesional colombiano no serán modificadas por la construcción del complejo.