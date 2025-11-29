Suscribirse

Bogotá, con estadio de talla mundial: el mega proyecto que se construye en la capital de Colombia y va más allá del fútbol

Sencia presentó cómo quedará el nuevo complejo El Campín y anunció a su estructurador financiero.

Redacción Semana
29 de noviembre de 2025, 7:35 a. m.
El estadio El Campín será un megaproyecto en el que se albergará más que fútbol. | Foto: CORTESíA SENCIA

En Bogotá se construirá uno de los proyectos deportivos, culturales, gastronómicos y artísticos más ambiciosos de la historia del país.

Se trata de la transformación que Sencia hará del complejo El Campín y que abarcará una extensión de 167.000 metros cuadrados de terreno intervenido y una inversión de 3,2 billones de pesos a valores de 2025.

Proyección de cómo quedaría el estadio El Campín tras su renovación. | Foto: CORTESíA SENCIA

Este es un proyecto de ciudad en el que la Alcaldía Mayor de Bogotá y el IDRD adjudicaron a Sencia el contrato de asociación público-privada, mediante el cual el concesionario desarrolla la transformación integral de este espacio y tendrá su administración por un periodo de 29 años.

Dentro de las características del nuevo ‘Hub de Entretenimiento’ está la modernización completa del estadio El Campín, la construcción de un auditorio filarmónico para 2.000 espectadores, un centro comercial de alto nivel, un hotel, centro de salud, zonas verdes, plazoletas, pabellón para eventos, espacios de coworking y gimnasio para e-sports, entre otras unidades funcionales.

El proyecto contará con Aval Banca de Inversión como estructurador financiero, que será el encargado de la revisión integral en los aspectos técnico, comercial, legal, financiero y de seguros, asesorando a Sencia en su estrategia y modelo económico de costos, ingresos, capex, opex y estructura de capital.

En el moderno complejo de entretenimiento, los bogotanos podrán encontrar el nuevo estadio con capacidad para 50.000 personas, que empezará su construcción en el primer semestre de 2026 y será entregado en diciembre de 2027.

Montaje de lo que sería el estadio El Campín una vez quede remodelado. | Foto: CORTESíA SENCIA
El Campín no solo será un estadio de fútbol, también tendrá otros atractivos culturales. | Foto: CORTESíA SENCIA

Pese a que esta será una de las construcciones más grandes de la ciudad, el actual estadio seguirá en pie durante toda la obra y las fechas del calendario del fútbol profesional colombiano no serán modificadas por la construcción del complejo.

Empleos generados:más de 4.500.

Capacidad del nuevo Campín: 50.000 espectadores.

Panorámica de cómo se vería el estadio El Campín. | Foto: CORTESíA SENCIA
Inversión total: 3,2 billones de pesos (a 2025).

Demanda bancaria: 2,3 veces las necesidades del proyecto.

Área total intervenida: m 2167.00044.000 m 2 de espacio público que serán recuperados más de 1.500 parqueaderos de vehículos, más de 300 lugares para motocicletas, más de 500 lugares para bicicletas.

