Deportes

Así será el nuevo estadio El Campín: diseño futurista y fotos al detalle de la megaobra que ya inició

Un techo retráctil, más capacidad, entre otras características, se vieron en el ‘render’ que dieron a conocer los involucrados en la intervención del estadio de Bogotá.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

4 de marzo de 2026, 2:12 p. m.
El Estadio El Campín en 2028 será un estadio renovado para Santa Fe, Millonarios y eventos culturales
El Estadio El Campín en 2028 será un estadio renovado para Santa Fe, Millonarios y eventos culturales Foto: IDRD

Bogotá pedía a gritos tener un estadio a la altura de ser la capital de Colombia. El estadio El Campín se venía quedando corto para los compromisos que este implicaba, pero, por fin, después de mucha expectativa, este 4 de marzo de 2026 se anunció que el recinto deportivo inició sus trabajos de remodelación.

Proyección del nuevo Estadio El Campín
Proyección del nuevo Estadio El Campín Foto: IDRD

El Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá dio a conocer en un comunicado oficial que “desde esta semana comenzaron las labores en el terreno con maquinaria especializada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos que lideran la primera etapa de intervención física del proyecto”.

Detalles de la megaobra en El Campín

  • El nuevo estadio tendrá capacidad superior a 50.000 espectadores.
  • Contará con grama híbrida de última generación.
  • Tendrá cubierta retráctil y cumplirá estándares internacionales de seguridad, visibilidad y experiencia para los asistentes. Se demoraría 15 minutos en cerrar.
  • Gradería retráctil, fundamental para cuidar la gramilla.
  • 730 cámaras en todo el escenario para controlar a quienes ingresan.

Esos cinco puntos son solo algunas de las bondades que tendrá el nuevo estadio de los bogotanos. El objetivo del IDRD, Sencia y demás involucrados es consolidarlo “como escenario de grandes eventos deportivos, musicales y culturales en América Latina”.

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, hizo presencia en el evento que se llevó a cabo en horas de la mañana de este 4 de marzo.

Ciclismo

Santiago Buitrago, campeón del Laiguegliase: así se coronó en la importante carrera en Italia

Deportes

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: canal y hora para ver a Luis Díaz por Bundesliga

Deportes

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana?

Deportes

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Deportes

🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Millonarios hoy: clásico de lujo por la Copa Sudamericana 2026

Deportes

Mundial 2026 en código rojo: FIFA cancela 800 reservas y pone contra las cuerdas a México

Deportes

Dolor en América de Cali: David González confirmó noticia a horas del juego por Sudamericana

Gente

“A él le dieron un balazo en la pierna”: la inesperada revelación de Nicky Jam sobre la discapacidad de Daddy Yankee

Deportes

Se escuchó el clamor: esta ciudad recibirá a la Selección Colombia en su despedida para el Mundial 2026

Deportes

Aplazan el concierto que causó polémica en Santa Fe y Millonarios: esta es la nueva fecha

“Este no es solo el inicio de los trabajos para el nuevo estadio; es el comienzo de un gran proyecto de ciudad”, anticipó el mandatario de los capitalinos.

🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Millonarios: siga en directo el partido por la Copa Sudamericana

“El nuevo estadio representa empleo, desarrollo y confianza en el futuro de Bogotá. Estamos demostrando que es posible ejecutar proyectos de gran escala con rigor técnico, responsabilidad ambiental y visión de largo plazo”, apuntó.

¿Cuándo será abierto al público?

Para el año 2028 se espera que los amantes del deporte, así como de otros eventos culturales, puedan hacer uso de manera total del nuevo estadio El Campín.

Según lo proyectado por el IDRD: “La construcción del nuevo estadio está proyectada para finalizar en diciembre de 2027, mientras el actual estadio Nemesio Camacho continuará operando con normalidad durante el desarrollo de las obras”.

Bogotá. Junio 19 de 2025. Millonarios FC enfrenta a Independiente Santa Fe, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2025 de la fecha 6 de los cuadrangulares finales, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Santa Fe y Millonarios tendrán una renovada casa en 2028. Foto: Cristian Bayona

Eso último que se dice en el comunicado llena de tranquilidad a clubes como Independiente Santa Fe y Millonarios, que utilizan este escenario para oficiar como locales en los torneos nacionales e internacionales.

¿Qué pasará con el Palacio del Colesterol ad portas de iniciar las obras del nuevo estadio El Campín?

“Con este proyecto, Bogotá avanza en uno de los desarrollos de infraestructura urbana más ambiciosos del país, fortaleciendo su competitividad internacional y su capacidad para albergar grandes experiencias deportivas, culturales y de entretenimiento”, completa la misiva.

Bogotá, Medellín y Barranquilla pusieron en marcha obras para mejorar los estadios que actualmente se tienen en dichas plazas. El estadio Metropolitano ya está siendo intervenido desde algunas semanas atrás.

Más de Deportes

Santiago Buitrago se quedó con la edición 63 del Trofeo Laigueglia, en Italia

Santiago Buitrago, campeón del Laiguegliase: así se coronó en la importante carrera en Italia

Luis Díaz (Bayern Munich) looks on during Matchday 24 1.Bundesliga: Borussia Dortmund and Bayern Munich at Signal Iduna Park, Dortmund, Germany on February 28 2026. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

Bayern Múnich vs. Borussia Mönchengladbach: canal y hora para ver a Luis Díaz por Bundesliga

Alfredo Morelos y Leo Castro, goleadores de Nacional y Millonarios, respectivamente, para Copa Sudamericana

¿A qué hora juega Atlético Nacional vs. Millonarios por la Copa Sudamericana?

ESPN hará presencia en el Atanasio Girardot para transmitir Atlético Nacional vs. Millonarios.

Nacional vs. Millonarios tendrá narrador inédito: ESPN confirmó los elegidos para la transmisión

Falcao García está entre los convocados para la serie entre Nacional y Millonarios.

🔴 EN VIVO | Atlético Nacional vs. Millonarios hoy: clásico de lujo por la Copa Sudamericana 2026

WASHINGTON � FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 World Cup in the United States. ANP KOEN VAN WEEL netherlands out - belgium out (Photo by Koen van Weel / ANP MAG / ANP via AFP)

Mundial 2026 en código rojo: FIFA cancela 800 reservas y pone contra las cuerdas a México

David González no pudo tener a su disposición el nuevo delantero de América de Cali para Sudamericana

Dolor en América de Cali: David González confirmó noticia a horas del juego por Sudamericana

Luis Javier Suárez alcanzó la línea de los 30 goles con Sporting de Lisboa ante Porto

Esto dice la prensa de Portugal de Luis Javier Suárez: partido con Porto los puso a hablar

Inter Miami estrenará estadio el próximo 4 de abril, cuando se haga la inauguración del Nu Stadium

‘Nu Stadium’, así será la nueva casa de Messi del Inter Miami: anuncio oficial con su capacidad

Noticias Destacadas