Bogotá pedía a gritos tener un estadio a la altura de ser la capital de Colombia. El estadio El Campín se venía quedando corto para los compromisos que este implicaba, pero, por fin, después de mucha expectativa, este 4 de marzo de 2026 se anunció que el recinto deportivo inició sus trabajos de remodelación.

Proyección del nuevo Estadio El Campín Foto: IDRD

El Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá dio a conocer en un comunicado oficial que “desde esta semana comenzaron las labores en el terreno con maquinaria especializada, retroexcavadoras, volquetas y equipos técnicos que lideran la primera etapa de intervención física del proyecto”.

Detalles de la megaobra en El Campín

El nuevo estadio tendrá capacidad superior a 50.000 espectadores.

Contará con grama híbrida de última generación.

Tendrá cubierta retráctil y cumplirá estándares internacionales de seguridad, visibilidad y experiencia para los asistentes. Se demoraría 15 minutos en cerrar.

Gradería retráctil, fundamental para cuidar la gramilla.

730 cámaras en todo el escenario para controlar a quienes ingresan.

Así será el nuevo estadio El Campín. Los trabajos comenzaron hoy.



- Este será un nuevo estadio, no una remodelación al actual.



- Techo retráctil, protección a la grama y está proyectado para 50.000 espectadores, pero revisarán si se aumenta.



Toda la información en @SiEraGol pic.twitter.com/9lHMGdqHoc — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) March 4, 2026

Esos cinco puntos son solo algunas de las bondades que tendrá el nuevo estadio de los bogotanos. El objetivo del IDRD, Sencia y demás involucrados es consolidarlo “como escenario de grandes eventos deportivos, musicales y culturales en América Latina”.

Carlos Fernando Galán, alcalde mayor de Bogotá, hizo presencia en el evento que se llevó a cabo en horas de la mañana de este 4 de marzo.

“Este no es solo el inicio de los trabajos para el nuevo estadio; es el comienzo de un gran proyecto de ciudad”, anticipó el mandatario de los capitalinos.

“El nuevo estadio representa empleo, desarrollo y confianza en el futuro de Bogotá. Estamos demostrando que es posible ejecutar proyectos de gran escala con rigor técnico, responsabilidad ambiental y visión de largo plazo”, apuntó.

¿Cuándo será abierto al público?

Para el año 2028 se espera que los amantes del deporte, así como de otros eventos culturales, puedan hacer uso de manera total del nuevo estadio El Campín.

Según lo proyectado por el IDRD: “La construcción del nuevo estadio está proyectada para finalizar en diciembre de 2027, mientras el actual estadio Nemesio Camacho continuará operando con normalidad durante el desarrollo de las obras”.

Santa Fe y Millonarios tendrán una renovada casa en 2028. Foto: Cristian Bayona

Eso último que se dice en el comunicado llena de tranquilidad a clubes como Independiente Santa Fe y Millonarios, que utilizan este escenario para oficiar como locales en los torneos nacionales e internacionales.

¿Qué pasará con el Palacio del Colesterol ad portas de iniciar las obras del nuevo estadio El Campín?

“Con este proyecto, Bogotá avanza en uno de los desarrollos de infraestructura urbana más ambiciosos del país, fortaleciendo su competitividad internacional y su capacidad para albergar grandes experiencias deportivas, culturales y de entretenimiento”, completa la misiva.

Bogotá, Medellín y Barranquilla pusieron en marcha obras para mejorar los estadios que actualmente se tienen en dichas plazas. El estadio Metropolitano ya está siendo intervenido desde algunas semanas atrás.