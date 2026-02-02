¿Qué pasará con el Palacio del Colesterol ad portas de iniciar las obras del nuevo estadio El Campín?

La transformación del Estadio Nemesio Camacho y su entorno avanza con el objetivo de consolidar este sector como el complejo cultural, deportivo y de entretenimiento más importante del país y de la región.

De acuerdo con el cronograma establecido en el contrato de concesión y por requerimientos técnicos, operativos y de seguridad, a comienzos de febrero iniciará el proceso de cerramiento del predio como paso previo al inicio de las obras del nuevo estadio, previstas para comenzar en marzo.

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

Bogotá, con estadio de talla mundial: el megaproyecto que se construye en la capital de Colombia y va más allá del fútbol

El Palacio del Colesterol ha hecho parte de la identidad del sector durante décadas, convirtiéndose en un punto de encuentro asociado a la gastronomía popular y a la experiencia del fútbol en Bogotá.

En ese sentido, Sencia, compañía a cargo de la construcción del nuevo complejo, ha mantenido un trabajo constante y cercano con la Asociación Palacio del Colesterol desde octubre de 2024, cuando inició su operación como concesionario, con el propósito de acompañar su proceso de formalización y asegurar su continuidad dentro del nuevo desarrollo urbano.

Render de lo que será el nuevo Estadio El Campín, en Bogotá Foto: Foto de Sencia suministrada a SEMANA

Según se informó, la comida típica colombiana que históricamente ha ofrecido el Palacio del Colesterol tiene un lugar dentro del proyecto como parte de una zona gastronómica diseñada para preservar tradiciones, ampliar audiencias y permitir una operación continua los 365 días del año en un entorno moderno y regulado. “Desde los 15 años comencé ayudando a mi abuela, una de las fundadoras. Somos la tercera generación en este negocio. No nos vamos, vamos a cambiar para mejorar. Tenemos mucha expectativa: esperamos que este cambio nos ayude a todos, nos traiga prosperidad y nos permita seguir estando para nuestros clientes”, dijo Jenny Uribe, integrante del Palacio del Colesterol.

Para lograr este objetivo y cumplir con el contrato de concesión, Sencia debe ordenar, formalizar y regular a todos los actores que desarrollan actividades dentro del predio, garantizando así la sostenibilidad, viabilidad y proyección del proyecto a largo plazo. En este proceso, se han realizado 12 mesas de trabajo con los integrantes de la Asociación Palacio del Colesterol, brindando acompañamiento permanente para alcanzar los requisitos legales y contractuales.

El apoyo ha incluido asesoría jurídica y técnica para la gestión de documentación ante entidades como la DIAN y la Secretaría de Salud, así como capacitaciones en manejo de alimentos, facturación electrónica y fortalecimiento al emprendimiento. Estas acciones buscan que la actividad gastronómica continúe de manera legal, organizada y sostenible, alineada con los estándares del nuevo complejo.

Como parte de este proceso de diálogo, Sencia informó a todos los actores que operan en la zona, incluido el Palacio del Colesterol, la necesidad de liberar los espacios en los que se construirá el nuevo estadio para atender y cumplir los tiempos contractuales.

“Desde el comienzo de nuestra gestión hemos estado muy cerca de los integrantes del Palacio del Colesterol, trabajando de la mano y apoyando su tránsito hacia la formalidad, con el objetivo de que puedan proyectarse hacia el futuro de manera organizada y sostenible. Sabemos el valor de la historia y de la tradición cultural de este espacio para la ciudad, por eso seguirán siendo parte de la zona en este proyecto", dijo Édgar Cardona, vicepresidente de Operaciones y Experiencias de Sencia.

Ubicación transitoria

Mientras avanzan las obras del nuevo estadio, Sencia ha dispuesto alternativas transitorias para garantizar la continuidad de la actividad gastronómica. Una vez culminado el proceso de formalización, la Asociación Palacio del Colesterol podrá operar en las nuevas unidades móviles en la zona nororiental del estadio actual, que operarán durante la fase de construcción del complejo.

Esta medida permite que el Palacio del Colesterol mantenga su presencia y vínculo con el público, mientras se avanza en la ejecución de un proyecto que busca integrar infraestructura moderna con los elementos culturales que han hecho parte de la historia del sector.

Para Sencia, este proyecto de transformación urbana y social a favor del entretenimiento no se limita a una obra de infraestructura. Le apuesta, además, por la integración de actores históricos, el diálogo permanente y la construcción de un desarrollo ordenado, sostenible y de largo plazo, en beneficio de Bogotá, del país y de su vida cultural y deportiva.

El proyecto tendrá capacidad para 50.000 espectadores y se complementará con todo un complejo dedicado a la industria del entretenimiento y la gastronomía.