Gente

Iván Marín, famoso comediante, fue víctima de particular modalidad de robo a la salida de El Campín: “Pasó en tres segundos”

El creador de contenido habló sobre esta amarga experiencia que vivió recientemente.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

30 de marzo de 2026, 12:22 p. m.
Iván Marín, famoso comediante, fue víctima de robo en Bogotá.
Iván Marín, famoso comediante, fue víctima de robo en Bogotá. Foto: Instagram de Iván Marín

El último fin de semana se convirtió en escenario para que miles de personas disfrutaran de un concierto de música popular en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La fecha le abrió las puertas a los amantes de este género con el Festival pa’ gozar y cantar 2.0, donde figuras y representantes de la industria musical se reunieron para poner a celebrar a más de uno.

Alexandra Montoya expuso modalidad de robo de la que fueron víctimas amigos de su hijo en el norte de Bogotá: “Quedan paralizados”

No obstante, el cierre de la noche no fue el mejor para algunas personas, teniendo en cuenta la denuncia que hizo Iván Marín, famoso comediante, quien fue víctima de robo a la salida del evento.

El reconocido creador de contenido publicó un video en redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Instagram, en el que relató cómo sucedió todo en aquel espacio. Sus declaraciones se enfocaron en una particular modalidad de hurto que se estaba usando, de manera que lograra prevenir a quienes accedían al clip.

Marín señaló que todo pasó cuando un hombre que estaba frente a él actuó de forma extraña, despertando incertidumbre también en sus acompañantes. Aquel sujeto comenzó a temblar de manera muy inusual, lo que lo alarmó e intentó ayudarlo.

Gente

Koral Costa habló sobre señalamientos a Omar Murillo, su ex, por su orientación sexual: “Si les parece gay o no”

Gente

Yeferson Cossio se pronunció por polémico caso en avión de reconocida aerolínea y anunció que tomará medidas

Gente

María Fernanda Cabal reaccionó a transmisión de Westcol con Gustavo Petro y dejó ácido mensaje: “Tiene más sentido común”

Gente

Esta fue la “broma” de Yeferson Cossio que puso en riesgo un avión de Avianca y generó la reacción de la aerolínea

Gente

Walter Mercado: números de la suerte para ganarse la lotería hoy lunes, 30 de marzo

Gente

Yuli Ruiz, la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia: tomó decisiones y se sacó espinita con Valentino

Gente

Murió Aura Lucía Mera, periodista y columnista colombiana con más de 60 años de trayectoria

Gente

Elenco de ‘LOL Colombia 3’ habló en SEMANA de lo que será la competencia en la que está prohibido reírse: “Explosiva”

Gente

Iván Marín rechazó 5 veces ‘Masterchef Celebrity’ y aseguró que no está para “mantequear”

Gente

Famoso comediante colombiano ‘cerró la fábrica’; se practicó la vasectomía

“Estábamos en un concierto de música popular en El Campín y, contra todos los pronósticos, no salimos borrachos; salimos, como diría Luis Alfonso, ‘un poquito contentos’”, comenzó diciendo.

“Yo iba caminando con mis pertenencias aseguradas y las manos en los bolsillos, cuando un tipo que venía frente a mí dejó caer una lata de cerveza entre mis piernas. Inmediatamente se giró, cayó al piso sujetándose de mis rodillas y empezó a temblar de una forma extraña”, agregó.

Ante lo vivido, el comediante se preguntó si se trataba de alcohol en el hombre o si pasaba por algo de salud que debía ser revisado. “En ese momento, por la confusión, saqué las manos para intentar sostenerlo. Yo pensaba: ‘¿Este man está borracho y se va a caer, o tiene alguna condición y está convulsionando?’. No lo entendía”.

Según reveló, aquella persona se levantó y siguió caminando como si nada hubiera pasado, por lo que se le hizo extraño y decidió no prestar atención. No obstante, mientras iba de camino, metió sus manos a los bolsillos y ya no tenía su celular.

Todo pasó en tres segundos. Tienen unas habilidades impresionantes, casi mutantes, pero las usan para hacer el mal”, aseguró.

Como forma de prevención, indicó a sus seguidores que no cayeran de ninguna manera ante estas modalidades de robo, evitando así pasar momentos amargos e incómodos.

Si van saliendo de un concierto y alguien se les tira al piso o los toca de cualquier forma, aléjense de inmediato. No caigan en la distracción. Cuidémonos entre nosotros”, concluyó.