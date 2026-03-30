Iván Marín, famoso comediante, fue víctima de particular modalidad de robo a la salida de El Campín: “Pasó en tres segundos”

El último fin de semana se convirtió en escenario para que miles de personas disfrutaran de un concierto de música popular en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La fecha le abrió las puertas a los amantes de este género con el Festival pa’ gozar y cantar 2.0, donde figuras y representantes de la industria musical se reunieron para poner a celebrar a más de uno.

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No obstante, el cierre de la noche no fue el mejor para algunas personas, teniendo en cuenta la denuncia que hizo Iván Marín, famoso comediante, quien fue víctima de robo a la salida del evento.

El reconocido creador de contenido publicó un video en redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de Instagram, en el que relató cómo sucedió todo en aquel espacio. Sus declaraciones se enfocaron en una particular modalidad de hurto que se estaba usando, de manera que lograra prevenir a quienes accedían al clip.

Marín señaló que todo pasó cuando un hombre que estaba frente a él actuó de forma extraña, despertando incertidumbre también en sus acompañantes. Aquel sujeto comenzó a temblar de manera muy inusual, lo que lo alarmó e intentó ayudarlo.

“Estábamos en un concierto de música popular en El Campín y, contra todos los pronósticos, no salimos borrachos; salimos, como diría Luis Alfonso, ‘un poquito contentos’”, comenzó diciendo.

“Yo iba caminando con mis pertenencias aseguradas y las manos en los bolsillos, cuando un tipo que venía frente a mí dejó caer una lata de cerveza entre mis piernas. Inmediatamente se giró, cayó al piso sujetándose de mis rodillas y empezó a temblar de una forma extraña”, agregó.

Ante lo vivido, el comediante se preguntó si se trataba de alcohol en el hombre o si pasaba por algo de salud que debía ser revisado. “En ese momento, por la confusión, saqué las manos para intentar sostenerlo. Yo pensaba: ‘¿Este man está borracho y se va a caer, o tiene alguna condición y está convulsionando?’. No lo entendía”.

Según reveló, aquella persona se levantó y siguió caminando como si nada hubiera pasado, por lo que se le hizo extraño y decidió no prestar atención. No obstante, mientras iba de camino, metió sus manos a los bolsillos y ya no tenía su celular.

“Todo pasó en tres segundos. Tienen unas habilidades impresionantes, casi mutantes, pero las usan para hacer el mal”, aseguró.

Como forma de prevención, indicó a sus seguidores que no cayeran de ninguna manera ante estas modalidades de robo, evitando así pasar momentos amargos e incómodos.

“Si van saliendo de un concierto y alguien se les tira al piso o los toca de cualquier forma, aléjense de inmediato. No caigan en la distracción. Cuidémonos entre nosotros”, concluyó.