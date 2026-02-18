Gente

Tras aplazamiento de esperado evento en El Campín, se reveló lo que pasará con boletas que se vendieron

El Festival Pa’ Gozar y Cantar anunció cambios inesperados tras la noticia.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

18 de febrero de 2026, 11:51 a. m.
El estadio El Campín ha estado bajo la mirada por el lamentable estado de la cancha.
Bogotá se convirtió en escenario para todo tipo de eventos culturales, destacando la apertura musical que ha tenido en los últimos años. Muchos artistas y organizadores se esmeran para celebrar festivales y shows únicos, sin dejar por fuera del radar a la capital.

Según se detalló, este mes no se realizarán conciertos en el Estadio El Campín. La empresa Sencia, encargada de la administración del escenario, confirmó que el esperado Festival Pa’ Gozar y Cantar no se llevará a cabo el próximo 28 de febrero, fecha en la que estaba programado inicialmente, sino que contará con un cambio.

Así será el nuevo ‘El Campín’, tras el ingreso de Corficolombiana como socio mayoritario del proyecto

La información fue dada a conocer mediante un comunicado oficial, en el que la organización explicó los motivos que llevaron a tomar la decisión de aplazar el evento. En el mismo pronunciamiento, Sencia informó al público cuál será la nueva fecha en la que se espera realizar el festival, aclarando que se trató de un ajuste logístico y no de una cancelación definitiva.

“En coordinación con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, EVENTOS Y PRODUCCIONES SILRA S.A.S., entendiendo las razones expuestas por SENCIA, decidió reprogramar el evento del 28 de febrero para el 28 de marzo de 2026, manteniendo intacta la calidad del espectáculo y el cartel artístico originalmente anunciado”, se lee en el comunicado.

Sin embargo, ante la incertidumbre de los asistentes, los organizadores aclararon qué pasaría con la boletería y cuáles serían los lineamientos a seguir.

¿Qué pasará con las boletas del Festival Pa’ Gozar y Cantar?

Ante la inquietud que se generó por el tema en los asistentes, Eventos y Producciones Silra S.A.A. explicó que las boletas del 28 de febrero conservarán total validez para el 28 de marzo, sin cambio alguno. Allí se reafirmó que los 16 artistas estarán presentes, sin modificación alguna.

En cuanto a quienes no logren ir por diversos motivos, podrán solicitar la devolución del dinero por medio de Tuboleta hasta el 27 de febrero, dando un plazo concreto para tomar la decisión y así no afectar la asistencia.

