Deportes

Aplazan el concierto que causó polémica en Santa Fe y Millonarios: esta es la nueva fecha

El ‘Festival Pa’ Gozar y Cantar’ fue modificado en medio de la preocupación por el estado de la gramilla en El Campín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

18 de febrero de 2026, 10:00 a. m.
Aplazado el 'Festival pa' Cantar y Gozar' en el Estadio El Campín.
Aplazado el 'Festival pa' Cantar y Gozar' en el Estadio El Campín. Foto: Colprensa // Sencia

Este mes no habrá conciertos en el Estadio El Campín. Sencia, empresa administradora del escenario, confirmó que el Festival Pa’ Gozar y Cantar no se llevará a cabo en la fecha del 28 de febrero como había sido establecido inicialmente.

A través de un comunicado oficial expusieron las razones de este aplazamiento y anunciaron la nueva fecha en la que se realizará.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

“En coordinación con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, EVENTOS Y PRODUCCIONES SILRA S.A.S., entendiendo las razones expuestas por SENCIA, decidió reprogramar el evento del 28 de febrero para el 28 DE MARZO DE 2026, manteniendo intacta la calidad del espectáculo y el cartel artístico originalmente anunciado”, se lee en el pronunciamiento.

Esta decisión va relacionada con la recuperación de la gramilla y los trabajos que se vienen haciendo para permitir el transcurso normal de la Liga BetPlay en la presente temporada.

Deportes

Luis Díaz admite que no todo es perfecto en el Bayern Múnich: confesó su mayor problema

Ciclismo

Harold Tejada brilla y se mete al podio: clasificación general del UAE Tour tras la etapa 3

Deportes

Así reaccionó Richard Ríos a la denuncia de Vinicius y el caso de racismo: reveló su postura

Deportes

La UEFA anuncia su primera decisión en el caso de Vinicius y Prestianni: hay comunicado oficial

Deportes

Agónico triunfo de Medellín ante Liverpool en Libertadores: el poderoso saca oro de Uruguay

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

Deportes

“Cobardes”: Vinícius Jr. explotó tras la polémica de Real Madrid vs Benfica: habló de racismo y tiró fuerte pulla

Deportes

No paran las malas noticias en Santa Fe: se confirmó una baja sensible por lesión de ligamento

Deportes

Hugo Rodallega reveló su sorpresa para el América de Cali: contó qué iba a hacer si metía gol

Deportes

Así quedó la tabla de posiciones en Liga BetPlay tras el clásico rojo: América de Cali vs. Santa Fe

“Como parte de su compromiso con la hinchada y los equipos de fútbol, y atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, SENCIA ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros”, agregaron las partes.

Sencia asegura que reafirma su compromiso “con la ciudad de Bogotá, el cuidado de sus escenarios deportivos, el fútbol profesional y los miles de aficionados que cada semana hacen del estadio un punto de encuentro y pasión“.

Santa Fe y Millonarios habían mostrado su preocupación por el concierto del 28 de febrero, entendiendo que podría perjudicar la recuperación de la cancha.

Millonarios confirmó la lesión exacta de Falcao García: parte oficial y cuándo vuelve

Aplazado el ‘Festival Pa’ Cantar y Gozar’

A las personas que habían comprado su boleta para el evento se les informó lo siguiente:

  • Las entradas conservarán plena validez para la nueva fecha.
  • Se mantienen los 16 artistas inicialmente programados.
  • Quienes no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026; de no hacerlo, se entenderá aceptada la nueva fecha.
Bogotá. Enero 28 de 2026. Independiente Santa Fe enfrenta a Deportivo Pereira, por encuentro válido de la Liga BetPlay I 2026 de la fecha 3, en el Estadio Nemesio Camacho el Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Primer plano de la cancha del Estadio El Campín durante el partido de Santa Fe vs. Pereira. Foto: Cristian Bayona

La organización del concierto y Sencia enviaron un mensaje a todas las personas o artistas afectados por este cambio de planes que llega faltando una semana y media para el día inicialmente establecido.

“Agradecemos la comprensión del público y ratificamos nuestro compromiso con la ciudad, el deporte, la cultura y la adecuada preservación de los escenarios que hacen posibles estos grandes encuentros deportivos y culturales“, finaliza el comunicado.

Independiente Santa Fe usará las instalaciones del estadio para enfrentar a Junior de Barranquilla, partido programado para el próximo domingo a las 4:00 de la tarde.

Más de Deportes

Luis Díaz contó su experencia en estos primeros meses como jugador del Bayern Múnich.

Luis Díaz admite que no todo es perfecto en el Bayern Múnich: confesó su mayor problema

Harold Tejada es el mejor colombiano del UAE Tour 2026

Harold Tejada brilla y se mete al podio: clasificación general del UAE Tour tras la etapa 3

Richard Ríos, jugador colombiano de Benfica.

Así reaccionó Richard Ríos a la denuncia de Vinicius y el caso de racismo: reveló su postura

LISBON, PORTUGAL - FEBRUARY 17: Gianluca Prestianni of SL Benfica confronts Vinicius Junior of Real Madrid C.F. after Vinicius goal celebration during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg match between SL Benfica and Real Madrid C.F. at Estadio da Luz on February 17, 2026 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)

La UEFA anuncia su primera decisión en el caso de Vinicius y Prestianni: hay comunicado oficial

El equipo rojo resistió la presión inicial y terminó celebrando en territorio uruguayo.

Agónico triunfo de Medellín ante Liverpool en Libertadores: el poderoso saca oro de Uruguay

Jaguares vs Santa Fe Estadio Jaraguay de Monteria

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay, tras la goleada de Jaguares a Santa Fe y el empate entre Alianza y Cúcuta

La polémica no terminó con el pitazo final y el jugador respondió con declaraciones directas y sin rodeos.

“Cobardes”: Vinícius Jr. explotó tras la polémica de Real Madrid vs Benfica: habló de racismo y tiró fuerte pulla

Independiente Santa Fe vs. Jaguares - Fecha 1 Liga Betplay 2023-II.

Suspenden partido entre Jaguares e Independiente Santa Fe por tormenta eléctrica

Una noche efectiva del local cambió el panorama de la eliminatoria.

Borussia Dortmund golpeó primero y ahora Atalanta sueña con remontada épica en Champions

Noticias Destacadas