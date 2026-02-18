Aplazan el concierto que causó polémica en Santa Fe y Millonarios: esta es la nueva fecha

Este mes no habrá conciertos en el Estadio El Campín. Sencia, empresa administradora del escenario, confirmó que el Festival Pa’ Gozar y Cantar no se llevará a cabo en la fecha del 28 de febrero como había sido establecido inicialmente.
A través de un comunicado oficial expusieron las razones de este aplazamiento y anunciaron la nueva fecha en la que se realizará.
“En coordinación con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, EVENTOS Y PRODUCCIONES SILRA S.A.S., entendiendo las razones expuestas por SENCIA, decidió reprogramar el evento del 28 de febrero para el 28 DE MARZO DE 2026, manteniendo intacta la calidad del espectáculo y el cartel artístico originalmente anunciado”, se lee en el pronunciamiento.
Esta decisión va relacionada con la recuperación de la gramilla y los trabajos que se vienen haciendo para permitir el transcurso normal de la Liga BetPlay en la presente temporada.
“Como parte de su compromiso con la hinchada y los equipos de fútbol, y atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, SENCIA ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros”, agregaron las partes.
Sencia asegura que reafirma su compromiso “con la ciudad de Bogotá, el cuidado de sus escenarios deportivos, el fútbol profesional y los miles de aficionados que cada semana hacen del estadio un punto de encuentro y pasión“.
Santa Fe y Millonarios habían mostrado su preocupación por el concierto del 28 de febrero, entendiendo que podría perjudicar la recuperación de la cancha.
Aplazado el ‘Festival Pa’ Cantar y Gozar’
A las personas que habían comprado su boleta para el evento se les informó lo siguiente:
- Las entradas conservarán plena validez para la nueva fecha.
- Se mantienen los 16 artistas inicialmente programados.
- Quienes no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026; de no hacerlo, se entenderá aceptada la nueva fecha.
La organización del concierto y Sencia enviaron un mensaje a todas las personas o artistas afectados por este cambio de planes que llega faltando una semana y media para el día inicialmente establecido.
“Agradecemos la comprensión del público y ratificamos nuestro compromiso con la ciudad, el deporte, la cultura y la adecuada preservación de los escenarios que hacen posibles estos grandes encuentros deportivos y culturales“, finaliza el comunicado.
Independiente Santa Fe usará las instalaciones del estadio para enfrentar a Junior de Barranquilla, partido programado para el próximo domingo a las 4:00 de la tarde.