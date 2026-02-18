Aplazan el concierto que causó polémica en Santa Fe y Millonarios: esta es la nueva fecha

Este mes no habrá conciertos en el Estadio El Campín. Sencia, empresa administradora del escenario, confirmó que el Festival Pa’ Gozar y Cantar no se llevará a cabo en la fecha del 28 de febrero como había sido establecido inicialmente.

A través de un comunicado oficial expusieron las razones de este aplazamiento y anunciaron la nueva fecha en la que se realizará.

“En coordinación con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, EVENTOS Y PRODUCCIONES SILRA S.A.S., entendiendo las razones expuestas por SENCIA, decidió reprogramar el evento del 28 de febrero para el 28 DE MARZO DE 2026, manteniendo intacta la calidad del espectáculo y el cartel artístico originalmente anunciado”, se lee en el pronunciamiento.

Esta decisión va relacionada con la recuperación de la gramilla y los trabajos que se vienen haciendo para permitir el transcurso normal de la Liga BetPlay en la presente temporada.

“Como parte de su compromiso con la hinchada y los equipos de fútbol, y atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, SENCIA ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros”, agregaron las partes.

Sencia asegura que reafirma su compromiso “con la ciudad de Bogotá, el cuidado de sus escenarios deportivos, el fútbol profesional y los miles de aficionados que cada semana hacen del estadio un punto de encuentro y pasión“.

Santa Fe y Millonarios habían mostrado su preocupación por el concierto del 28 de febrero, entendiendo que podría perjudicar la recuperación de la cancha.

Aplazado el ‘Festival Pa’ Cantar y Gozar’

A las personas que habían comprado su boleta para el evento se les informó lo siguiente:

Las entradas conservarán plena validez para la nueva fecha.

Se mantienen los 16 artistas inicialmente programados.

Quienes no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026; de no hacerlo, se entenderá aceptada la nueva fecha.

La organización del concierto y Sencia enviaron un mensaje a todas las personas o artistas afectados por este cambio de planes que llega faltando una semana y media para el día inicialmente establecido.

“Agradecemos la comprensión del público y ratificamos nuestro compromiso con la ciudad, el deporte, la cultura y la adecuada preservación de los escenarios que hacen posibles estos grandes encuentros deportivos y culturales“, finaliza el comunicado.

Independiente Santa Fe usará las instalaciones del estadio para enfrentar a Junior de Barranquilla, partido programado para el próximo domingo a las 4:00 de la tarde.