Deportes

Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Sencia le salió al paso a las críticas y hubo otro pronunciamiento oficial sobre el estado de la grama de El Campín.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
2 de febrero de 2026, 7:07 p. m.
Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín.
Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín. Foto: Colprensa - Cristian Bayona

Un sinfín de críticas le caen encima a Sencia, empresa concesionaria administradora del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ya son varias semanas que la firma está en el ojo del huracán por el estado de la grama en el coloso de la 57.

La última oleada de críticas surgió en la noche del domingo, 1 de febrero de este 2026. Ese día, Millonarios recibió al Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

Desde antes del pitazo inicial, hinchas en el estadio ya reportaban su percepción de mal estado en la grama, y más porque horas antes se había llevado a cabo el concierto homenaje al fallecido Yeison Jiménez.

Eso, más el torrencial aguacero en Bogotá, impidieron un buen desarrollo del partido. En consecuencia, el compromiso entre Millonarios y Medellín quedó aplazado para este lunes, 2 de febrero, a partir de las 3:00 p.m. Faltan aún minutos por disputarse del encuentro.

Deportes

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Deportes

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Deportes

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Deportes

El multimillonario sueldo de Jhon Jáder Durán: se conoció la cifra que le pagarán en el Zenit

Deportes

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Deportes

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

Deportes

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

Deportes

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

Deportes

Definido el nuevo horario para reiniciar el partido de Millonarios vs. Medellín: ya es oficial

Deportes

Detienen Millonarios vs. Medellín en El Campín por difíciles condiciones climáticas y mal estado de la gramilla

Sencia se pronuncia ante las críticas

Por medio de un comunicado oficial, Sencia se pronunció respecto al estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de que se aplazara el encuentro entre Millonarios y Medellín.

“Sencia, operador del Estadio Nemesio Camacho, presentó un balance técnico sobre el estado del terreno de juego y las acciones que se adelantan para la reanudación del partido programada para hoy lunes a las 3:00 de la tarde, de acuerdo con la evolución del campo y la evaluación técnica permanente”, arrancan afirmando.

Luego de citar que, según reportes del IDEAM, enero de 2026 se perfila como uno de los más lluviosos en años, aclaran: “Durante la jornada, el sistema de drenaje del estadio operó de manera continua y a su máxima capacidad. Sin embargo, la intensidad de la precipitación generó condiciones de saturación temporal en la superficie de juego, propias de escenarios de alta exigencia climática, que activaron los protocolos técnicos de evaluación y mantenimiento del campo”.

La gran pregunta que surge entre los aficionados y la prensa es si la grama de El Campín estará en condiciones óptimas para la reanudación del juego entre Millonarios y Medellín.

Al respecto se refirió Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa encargada del mantenimiento de El Campín: “El comportamiento del sistema de evacuación fue el esperado. Una vez se logró la evacuación total del agua en tiempo récord, activamos un protocolo de choque que incluye reparación de divots, nivelación de zonas de alta fricción y tratamientos de aireación profunda, con el objetivo de llevar la grama a las mejores condiciones posibles para el partido”.

Para cerrar, Sencia ratificó su compromiso con el espectáculo deportivo en El Campín.

Más de Deportes

James Rodriguez #10 of Colombia plays during the International Friendly match between Canada and Colombia at Sports Illustrated Stadium in Harrison, Nueva Jersey, on October 14, 2025. (Photo by Leonardo Ramirez/Eyepix Group/NurPhoto) (Photo by Eyepix / NurPhoto via AFP)

James Rodríguez le respondió a Millonarios: se conoció el veredicto final sobre el negocio

Sencia se pronuncia sobre las críticas a El Campín en el Millonarios vs. Medellín.

Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

De Millonarios a Botafogo: jugador dejaría la Liga BetPlay por el Brasileirão

Dura baja para el programa de Saque Largo tras la salida de Carlos Alemán.

Reconocido periodista anunció su salida de Win Sports tras nueve años: “Tengo que decir adiós”

Jhon Duran of Aston Villa looks on during the Champions League round 6 match between RB Leipzig v Aston Villa, Red Bull Arena on December 10 2024. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images)

El multimillonario sueldo de Jhon Jáder Durán: se conoció la cifra que le pagarán en el Zenit

Luis Díaz celebrando un gol con sus compañeros en Bayern Múnich.

Joven se inspiró en Luis Díaz y ahora lo busca Real Madrid: Bayern Múnich se tuvo que mover

Jhon Duran of Fenerbahce SK warms up before the match. Fenerbahce and Aston Villa faced each other at UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7. The match took place in Chobani Fenerbahce Sukru Saracoglu Stadium on January 22th, 2026. (Photo by Burak Basturk / Middle East Images via AFP)

Ni Juventus ni Lille: Jhon Jáder Durán eligió su nuevo equipo y “está viajando” para firmar

HAMBURG, GERMANY - JANUARY 31: Luis Diaz of FC Bayern München goes to the bench ahead of the Bundesliga match between Hamburger SV and FC Bayern München at Volksparkstadion on January 31, 2026 in Hamburg, Germany. (Photo by Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/Getty Images)

Así reaccionó Luis Díaz tras recibir el premio por el mejor gol del año: esto dijo el guajiro

James Rodríguez, capitán y referente de la Selección Colombia.

Ponen a James Rodríguez en poderoso club de América: Millonarios perdería el pulso

LEIPZIG, GERMANY - NOVEMBER 17: Players of Germany look on ahead of the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Germany and Slovakia at Red Bull Arena on November 17, 2025 in Leipzig, Germany. (Photo by Ralf Ibing - firo sportphoto/Getty Images)

La estrella de Alemania que se perdería el Mundial 2026 por lesión: “Está en peligro”

Noticias Destacadas