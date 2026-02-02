Sencia se pronuncia por el estado de la grama de El Campín: juego Millonarios vs. Medellín desató críticas

Un sinfín de críticas le caen encima a Sencia, empresa concesionaria administradora del estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. Ya son varias semanas que la firma está en el ojo del huracán por el estado de la grama en el coloso de la 57.

La última oleada de críticas surgió en la noche del domingo, 1 de febrero de este 2026. Ese día, Millonarios recibió al Medellín por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

Desde antes del pitazo inicial, hinchas en el estadio ya reportaban su percepción de mal estado en la grama, y más porque horas antes se había llevado a cabo el concierto homenaje al fallecido Yeison Jiménez.

Hola, @danielgarciacg @CarlosFGalan, imagínate que @SenciaBogota hoy mintió en instagram, poniendo fotos editadas y diciendo que el Campín estaba listo y que no afectaría el fútbol, intentando engañar a la ciudadanía, pero aquí te muestro fotos de hoy.Que piensan hacer con ellos? https://t.co/8MhSvYv5SB pic.twitter.com/vts25MCEK2 — Rafael Pérez (@rafaellgars) February 2, 2026

Eso, más el torrencial aguacero en Bogotá, impidieron un buen desarrollo del partido. En consecuencia, el compromiso entre Millonarios y Medellín quedó aplazado para este lunes, 2 de febrero, a partir de las 3:00 p.m. Faltan aún minutos por disputarse del encuentro.

Sencia se pronuncia ante las críticas

Por medio de un comunicado oficial, Sencia se pronunció respecto al estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín, luego de que se aplazara el encuentro entre Millonarios y Medellín.

“Sencia, operador del Estadio Nemesio Camacho, presentó un balance técnico sobre el estado del terreno de juego y las acciones que se adelantan para la reanudación del partido programada para hoy lunes a las 3:00 de la tarde, de acuerdo con la evolución del campo y la evaluación técnica permanente”, arrancan afirmando.

Luego de citar que, según reportes del IDEAM, enero de 2026 se perfila como uno de los más lluviosos en años, aclaran: “Durante la jornada, el sistema de drenaje del estadio operó de manera continua y a su máxima capacidad. Sin embargo, la intensidad de la precipitación generó condiciones de saturación temporal en la superficie de juego, propias de escenarios de alta exigencia climática, que activaron los protocolos técnicos de evaluación y mantenimiento del campo”.

La gran pregunta que surge entre los aficionados y la prensa es si la grama de El Campín estará en condiciones óptimas para la reanudación del juego entre Millonarios y Medellín.

Al respecto se refirió Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa encargada del mantenimiento de El Campín: “El comportamiento del sistema de evacuación fue el esperado. Una vez se logró la evacuación total del agua en tiempo récord, activamos un protocolo de choque que incluye reparación de divots, nivelación de zonas de alta fricción y tratamientos de aireación profunda, con el objetivo de llevar la grama a las mejores condiciones posibles para el partido”.

Para cerrar, Sencia ratificó su compromiso con el espectáculo deportivo en El Campín.