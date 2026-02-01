Gente

Letra de la emotiva canción con la que Luis Alfonso puso a llorar a los fans de Yeison Jiménez en su homenaje: “Vuela mi amigo”

El artista reveló que él mismo la compuso y representa una dedicatoria especial para despedir al Aventurero.

Redacción Gente
1 de febrero de 2026, 9:16 p. m.
Luis Alfonso en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín
Luis Alfonso en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín Foto: Captura de pantalla YouTube / Eventos Sirvalo Pues

En la tarde del sábado, 31 de enero, diferentes artistas, colegas, amigos y fanáticos de Yeison Jiménez se volvieron a reunir en el estado Nemesio Camacho El Campín, con el propósito de rendirle un nuevo homenaje en el marco de lo que sería su gira 'Mi promesa 2, la revancha’.

Durante el encuentro también estuvieron presentes su esposa, Sonia Restrepo, su madre Lucy Galeano, y su hermana Lina Jiménez, compartiendo momentos cargados de nostalgia, emoción y orgullo, mientras recordaban la disciplina y esfuerzo que hizo el Aventurero para cumplir sus sueños.

Uno de los momentos más emotivos de este tributo lo protagonizó el cantante Luis Alfonso, uno de los grandes amigos de Yeison Jiménez, con quien compartió varios momentos de alegría que él mismo quiso mostrar durante su presentación en pantalla gigante.

Al subir al escenario, lo primero que hizo fue expresar una pequeña oración en agradecimiento por ese preciso instante que estaba compartiendo y por las personas presentes en El Campín, los familiares de Yeison Jiménez y los demás compañeros de su equipo de trabajo que también fallecieron tras el accidente aéreo el pasado 10 enero.

“Estamos aquí de corazón acompañando a doña Sonia, sus hijitos, sus seres queridos y a todos los dolientes de mi compa Yeison Jiménez”, dijo.

Luis Alfonso
Luis Alfonso interpretando la canción que compuso para despedir a Yeison Jiménez. Foto: Captura de pantalla YouTube / Eventos Sirvalo Pues

Enseguida, Luis Alfonso comentó a interpretar el repertorio que tenía preparado con canciones como Ni tengo ni necesito, de Yeison Jiménez: Si no te hubieras ido, de Marco Antonio Solís; y Me dolió volverte a ver, de su autoría y una de las preferidas de su colega.

Sin embargo, uno de los instantes más conmovedores fue cuando se animó a revelar una canción que él mismo compuso, con el objetivo de despedir a Yeison Jiménez con unas sentidas palabras como mejor sabe hacerlo: a través de la música y al ritmo de su guitarra.

“No sé si la lance la verdad, la hice en una de mis oraciones hablando conmigo mismo, a Yeison y a los muchachos (fallecidos en el accidente), espero que les guste”, expresó.

Posteriormente, comenzó a cantar la letra de esta emotiva canción que puso a llorar a los fanáticos de Yeison Jiménez durante su homenaje.

“Vuela mi amigo, vuela hacia el cielo, hoy la tristeza nos destroza el alma, no hallamos consuelo. Vuela mi amigo, vuela eterno, estoy seguro que en el más allá volveremos a vernos. Te vas mi amigo, adiós parcero, cómo haces falta, mi aventurero”...

Este conmovedor momento se puede revivir en el minuto 5:10 de este video:

