Hija de Yeison Jiménez confesó el mayor miedo que tuvo que enfrentar tras la muerte de su padre: “Ya lo viví”

Camila Jiménez compartió un mensaje que removió las fibras de miles de seguidores en redes sociales.

30 de enero de 2026, 5:52 p. m.
El fallecimiento de Yeison Jiménez provocó una ola de conmoción y reacciones tanto en Colombia como en otros países, especialmente por la forma en la que ocurrió la tragedia. Imágenes y grabaciones comenzaron a circular en redes sociales, mostrando instantes relacionados con el accidente aéreo en Paipa, Boyacá, donde el intérprete de música popular perdió la vida junto a otras cinco personas.

Tras conocerse el siniestro, no tardaron en aparecer distintas hipótesis sobre las posibles causas. Mientras algunos señalaron fallas mecánicas en la aeronave, otros enfocaron su atención en el piloto, Fernando Torres, luego de que se difundiera un video en el que se le observa usando su teléfono celular antes del despegue, hecho que avivó la polémica.

Sin embargo, luego de varios días de análisis técnico y recopilación de evidencias, las autoridades competentes divulgaron un informe preliminar oficial sobre el accidente. En este documento se detallan hallazgos clave encontrados en el lugar de los hechos, con los que se busca esclarecer lo ocurrido y frenar a las especulaciones que circularon tras la tragedia.

Madre de Yeison Jiménez se mostró indignada por tema que involucra a esposa del cantante e hizo aclaración: “Sin palabras”

No obstante, las miradas se centraron en los seres queridos de Yeison Jiménez, quienes afrontan la pérdida tras 20 días de lo ocurrido. Muchos se preguntan cómo avanzan en este proceso, debido al vacío que dejó el artista.

Una de las que llamó la atención del público fue la hija mayor de Sonia Restrepo y el cantante. El artista y la joven fueron muy unidos desde que ella era pequeña, por lo que se forjó un irrompible lazo afectivo.

Por tal motivo, recientemente, Camila Jiménez fue objeto de reacciones, a raíz de una publicación que compartió en redes sociales, donde volvió a expresar el dolor y tristeza que la invadieron al perder a una persona tan importante.

La hija del artista apareció en TikTok, donde publicó una imagen cargada de nostalgia, en compañía de uno de los caballos del representante del género popular. Allí incluyó un mensaje contundente, asegurando que ya había vivido su miedo más grande.

De acuerdo con lo que explicó, esa sensación llegó después de que su padre muriera de esa manera, pues sabía que nunca más lo volvería a ver, dejándole una huella marcada para siempre.

Mi mayor miedo ya lo viví y fue perder a quien me vio crecer, cuando me tocó verlo morir”, escribió.

Muchas personas acompañaron a la joven en este proceso, teniendo en cuenta lo difícil que ha sido afrontar la partida del intérprete.

Noticias Destacadas