En los últimos días, la atención se centró en Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, quien decidió pronunciarse públicamente por primera vez tras la muerte de su hijo, con el objetivo de aclarar algunas versiones que venían circulando sobre la vida personal del cantante.

La mujer habló en el programa Día a día, de Caracol Televisión, donde confesó que sintió la necesidad de romper el silencio luego de percibir lo que describió como mensajes o señales provenientes de su hijo. Según explicó, este impulso estuvo motivado por el deseo de poner freno a los juicios y comentarios que, desde su perspectiva, estaban cargados de señalamientos injustos y resultaban emocionalmente difíciles de afrontar.

Durante la entrevista, Galeano aseguró que esas señales fueron determinantes para tomar la decisión de hablar, pues sintió que debía actuar para evitar que continuaran situaciones que le generaban dolor e incomodidad. Sus palabras buscaron no solo honrar la memoria del artista, sino también defender su legado y la imagen que dejó ante el público.

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

No obstante, en este mismo espacio, la madre de Yeison Jiménez quiso ser contundente frente a una situación que la había dejado asombrada, pues muchas personas especulaban y hablaban de su hijo sin conocerlo.

La mujer fue clara al señalar que nadie de su familia había dado declaraciones puntuales, por lo que era importante que no creyeran en cosas que no eran ciertas.

“Tantas cosas que han especulado… uno se queda sin palabras por cómo la gente abusa del dolor ajeno. Cómo hay personas que ni siquiera lo conocían y juraban que sí, para hablar mal de él. Se metieron en temas delicados”, comentó en el matutino.

Luz Mery Galeano afirmó que ni su nuera, Sonia Restrepo, se había pronunciado en redes sociales, por lo que buscaba poner fin a las versiones falsas y hacer respetar el nombre de sus seres queridos. Allí mencionó que la esposa del cantante fue víctima de siete perfiles falsos, desde los cuales se hablaba de forma contraria e irrespetuosa sobre la tragedia.

“Quiero aclararle a los televidentes que me estén viendo que nosotros no hemos dado ninguna declaración de nada, ni mi nuera, ni mis hijas. Todo lo que están hablando son especulaciones. Vine al programa a dar la cara… Soy la única que tiene la verdad de la vida de Yeison. Nunca he sido de redes y voy a empezar a seguir el legado que él quería. Estoy disponible para todo el que quiera saber una verdad de mi hijo, sobre cualquier pregunta o inquietud”, dijo.

Su objetivo de visitar este programa era que la imagen y el buen nombre de Yeison Jiménez fueran respetados, tal y como deseaba que ocurriera en el homenaje póstumo.