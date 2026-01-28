Gente

Madre de Yeison Jiménez se mostró indignada por tema que involucra a esposa del cantante e hizo aclaración: “Sin palabras”

Luz Mery Galeano habló sobre el incómodo tema con el que ha tenido que lidiar su nuera en medio del dolor por la pérdida del cantante.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de enero de 2026, 5:19 p. m.
Mamá de Yeison Jiménez.
Mamá de Yeison Jiménez. Foto: Instagram @diaadiacaracoltv - @yeison_jimenez / Montaje SEMANA

En los últimos días, la atención se centró en Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, quien decidió pronunciarse públicamente por primera vez tras la muerte de su hijo, con el objetivo de aclarar algunas versiones que venían circulando sobre la vida personal del cantante.

La mujer habló en el programa Día a día, de Caracol Televisión, donde confesó que sintió la necesidad de romper el silencio luego de percibir lo que describió como mensajes o señales provenientes de su hijo. Según explicó, este impulso estuvo motivado por el deseo de poner freno a los juicios y comentarios que, desde su perspectiva, estaban cargados de señalamientos injustos y resultaban emocionalmente difíciles de afrontar.

Durante la entrevista, Galeano aseguró que esas señales fueron determinantes para tomar la decisión de hablar, pues sintió que debía actuar para evitar que continuaran situaciones que le generaban dolor e incomodidad. Sus palabras buscaron no solo honrar la memoria del artista, sino también defender su legado y la imagen que dejó ante el público.

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

No obstante, en este mismo espacio, la madre de Yeison Jiménez quiso ser contundente frente a una situación que la había dejado asombrada, pues muchas personas especulaban y hablaban de su hijo sin conocerlo.

Gente

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Gente

Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

Gente

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

Gente

Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

Gente

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

Gente

El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Gente

Marilyn Manson vuelve a enfrentar a la justicia; autoridades reactivaron demanda en su contra por agresión sexual

Gente

Se conoce verdad sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó; destapan detalle del piloto: “Múltiples evidencias”

Gente

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Gente

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

La mujer fue clara al señalar que nadie de su familia había dado declaraciones puntuales, por lo que era importante que no creyeran en cosas que no eran ciertas.

Tantas cosas que han especulado… uno se queda sin palabras por cómo la gente abusa del dolor ajeno. Cómo hay personas que ni siquiera lo conocían y juraban que sí, para hablar mal de él. Se metieron en temas delicados”, comentó en el matutino.

Luz Mery Galeano afirmó que ni su nuera, Sonia Restrepo, se había pronunciado en redes sociales, por lo que buscaba poner fin a las versiones falsas y hacer respetar el nombre de sus seres queridos. Allí mencionó que la esposa del cantante fue víctima de siete perfiles falsos, desde los cuales se hablaba de forma contraria e irrespetuosa sobre la tragedia.

Quiero aclararle a los televidentes que me estén viendo que nosotros no hemos dado ninguna declaración de nada, ni mi nuera, ni mis hijas. Todo lo que están hablando son especulaciones. Vine al programa a dar la cara… Soy la única que tiene la verdad de la vida de Yeison. Nunca he sido de redes y voy a empezar a seguir el legado que él quería. Estoy disponible para todo el que quiera saber una verdad de mi hijo, sobre cualquier pregunta o inquietud”, dijo.

Su objetivo de visitar este programa era que la imagen y el buen nombre de Yeison Jiménez fueran respetados, tal y como deseaba que ocurriera en el homenaje póstumo.

Más de Gente

Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan su segundo hijo

Marc Anthony será padre por octava vez: el emotivo anuncio junto a Nadia Ferreira en su tercer aniversario

Milena López, presentadora colombiana.

Milena López destapó fracaso que vivió junto a su esposo por negocio y contó realidad: “Nos costó muchísimo”

(ARCHIVOS) El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telethon en París el 6 de diciembre de 2003. Dos exempleados de Julio Iglesias lo demandan ante la justicia española, tras denunciar en una investigación periodística publicada este 13 de enero de 2026 presuntos agresiones y acoso sexual por parte del cantante español. Fuentes legales confirmaron a AFP que se presentó una denuncia contra Iglesias el 5 de enero y está siendo examinada. (Foto de Bertrand GUAY / AFP)

Julio Iglesias ataca de nuevo y le pide a la Fiscalía la denuncia en su contra; tiene sospechas de falsedad

Nuevos detalles del accidente de Yeison Jiménez

Revelan nuevas imágenes de cómo quedó la avioneta de Yeison Jiménez tras el fuerte accidente

Mamá de Yeison Jiménez

Madre de Yeison Jiménez se mostró indignada por tema que involucra a esposa del cantante e hizo aclaración: “Sin palabras”

Lady Noriega vio su vida en riesgo varias veces.

Lady Noriega expuso a quien le aconsejó la cirugía de biopolímeros y dejó triste confesión: “Me han tenido que quitar, coser, sacar”

Carmen le celebró el cumpleaños número 37 a su novio venezolano. Foto: Instagram @ccvillaloboss.

El polémico video que confirmaría la ruptura amorosa de Carmen Villalobos: “Llegaron refuerzos”

Acusaciones contra Marilyn Manson

Marilyn Manson vuelve a enfrentar a la justicia; autoridades reactivaron demanda en su contra por agresión sexual

Niño Prodigio soltó nuevas predicciones.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy miércoles, 28 de enero

María Claudia Tarazona dejó mensaje por el que hubiera sido el cumpleaños número 40 de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay; sería el número 40: “He llorado tanto por ti”

Noticias Destacadas