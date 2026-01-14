Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

La música popular en Colombia atraviesa uno de sus momentos más tristes tras conocerse el fallecimiento de Yeison Jiménez, un artista que marcó a toda una generación y se consolidó como uno de los referentes más importantes del género.

Su partida deja un vacío profundo en la industria musical, luego de una carrera construida a base de letras sentidas y canciones que conectaron de manera directa con el público.

El cantante viajaba en una avioneta junto a otras cinco personas cuando la aeronave sufrió un accidente en las cercanías del aeródromo Juan José Rondón, en la vía que comunica a Paipa con Duitama, en el departamento de Boyacá. El siniestro acabó con la vida de todos los ocupantes, generando conmoción a nivel nacional.

Según la información oficial entregada por la Aeronáutica Civil, el hecho se registró sobre las 4:11 de la tarde del sábado 10 de enero, en una zona próxima a estos municipios boyacenses. Tras conocerse la emergencia, los organismos de socorro desplegaron los protocolos establecidos, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia.

En medio de esta situación, las miradas de los curiosos se posaron en Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, quien sufrió la dolorosa pérdida de su compañero de vida y padre de sus hijos.

Muchos quisieron saber sobre su pronunciamiento, teniendo en cuenta que ha guardado silencio y se ha mantenido en total reserva desde que el artista se volvió famoso. La colombiana se alejó del escenario mediático, protegiendo a sus niños y la intimidad de su familia.

Sin embargo, un incómodo suceso se presentó con la muerte de Yeison Jiménez, ya que varios medios comenzaron a difundir un supuesto mensaje de Sonia Restrepo, despidiendo a su pareja sentimental.

Advertencia sobre tema relacionado a la esposa de Yeison Jiménez

Ante la ola de comentarios sobre estas publicaciones, Andrea Toro, mejor amiga de Sonia Restrepo, compartió un pronunciamiento oficial, advirtiendo acerca de los perfiles falsos que se hacían pasar por la esposa de Yeison Jiménez.

Este anuncio sirvió para frenar a aquellos que caían en estas cuentas, las cuales solo se aprovecharían para sumar números y seguidores en redes sociales. Allí se aclaró cuál era la única cuenta oficial de la pareja del cantante, a quien él seguía en Instagram.

“Agradecemos de antemano a los medios de comunicación y demás usuarios de redes sociales, no compartir, seguir, ni oficializar comunicados, publicaciones o perfiles en TikTok, Instagram y Facebook que Sonia Restrepo no ha realizado. Su única cuenta oficial de Instagram es @sonia_rpo. Pedimos respeto y empatía en este momento tan difícil y doloroso para ella y sus hijos”, escribió en una historia, días atrás.

“Ayudar a reportar toda publicación y perfil de cuentas diferentes a la antes mencionada”, agregó, según recoge también Univisión.

En otro post, Andrea Toro le dedicó un sentido mensaje, acompañándola en este instante.