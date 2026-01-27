Gente

Madre de Yeison Jiménez destapó que el cantante se le apareció en sueños y le soltó contundente mensaje: "Busque un abogado"

Luz Mery quiso contar la verdad tras las incómodas situaciones que ocurrieron con su familia.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de enero de 2026, 6:44 p. m.
Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez.
Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez. Foto: Día a día - Instagram @yeison_jimenez / Montaje SEMANA

La música popular colombiana vive días de luto tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el sábado 10 de enero en un accidente aéreo en Boyacá. El artista se movilizaba en una avioneta entre Paipa y Duitama cuando se produjo el siniestro, cuyas causas están bajo investigación, y en el que también perdieron la vida miembros de su equipo de trabajo.

La tragedia provocó conmoción entre fanáticos y colegas, ya que Jiménez se había consolidado como uno de los grandes referentes del género, reconocido por su cercanía con la gente y por canciones cargadas de emoción que dejaron huella en varias generaciones.

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron en Luz Mery Galeano, madre de Yeison Jiménez, quien habló por primera vez tras la pérdida de su hijo, al aclarar las versiones que había en torno a la vida del cantante.

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

La mujer habló en Día a día, de Caracol Televisión, y reveló que tuvo el impulso de hablar sobre el caso luego de recibir aparentes mensajes de su hijo. Esto vendría de la mano de frenar los juicios y comentarios acerca de la vida del cantante, cayendo en momentos duros y complejos.

La madre del fallecido artista explicó que siente que recibió señales puntuales, intentando que actuara para evitar que siguieran ocurriendo cosas que no la hacían sentir bien.

“¿Has sentido a Yeison? Claro que sí”, comentó al inicio.

Madre, llegó la hora de que te amarres los pantalones, busques un abogado para que te hagas respetar y me respeten”, contó, al indicar qué fue lo que recibió de su hijo.

Luz Mery Galeano mencionó que esto lo hacía, precisamente, por duros momentos en su familia, tal y como fue el tema de los perfiles falsos en redes sociales, donde se atacaba a su nuera. Los mensajes que le enviaron desde otro plano buscaban que diera declaraciones, ya que era insostenible para todos sus seres amados.

Hay mucha gente que ha especulado, que ha hablado sin conocerlo, incluso periodistas que han tocado temas delicados. Quiero aclararle a la gente que nosotros no hemos dado declaraciones de nada. Todo lo que se ha dicho son especulaciones”, comentó.

La madre de Yeison Jiménez fue firme en que hablaría las veces que fuera necesario sobre la verdad de su hijo, derrumbando a todo aquel que intentara dañar su nombre.

“Estoy disponible donde quieran saber quién fue mi hijo y despejar las dudas que tengan. Sigamos su legado, recordémoslo como ese aventurero que fue en la tierra, un muchacho feliz y arriesgado”, dijo.

No era perfecto, nadie reemplaza a nadie, todos los seres humanos somos únicos”, concluyó, al hablar de otros mensajes que recibió por terceros.

Noticias Destacadas