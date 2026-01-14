Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

En honor a su trayectoria y al legado que deja en la industria, la familia del Yeison Jiménez, en conjunto con su equipo de trabajo y la administración del recinto, anunció mediante un comunicado oficial la realización de un homenaje póstumo abierto a todos los seguidores.
El acto se lleva a cabo este miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena, escenario que recibirá a cientos de fanáticos que buscan despedirse del cantante de música popular y rendirle tributo a su vida artística.
En medio del acto simbólico y emotivo, la madre de Yeison Jiménez subió al escenario, entregando unas dolorosas palabras sobre el vacío que cargaba en su vida.
“Mi hijo se fue al cielo a servir a Dios y siempre se fue diciendo: Mi mamá es una guerrera, es una berraca, nunca nos acostó con hambre’. Hoy estoy aquí parada, pero hasta ayer, se los juro con el dolor de mi alma, decía: ‘No voy a poder’, no sentía fuerzas, sentía que no tenía el valor. Hoy con orgullo le digo: ‘Hijo mío, vuela tranquilo, aquí está tu heroína, la mujer berraca”, dijo al inicio.
Mamá de Yeison Jiménez habla de su hijo desde el Movistar Arena, lo recuerda, le hace promesa, y lo despide frente a cientos de sus fanáticos.
“Quiero darle las gracias a todos los presentes, y a los que no están. Quiero darle las gracias en público a Dios por haber usado mi vientre para traer a este ídolo maravilloso, este ser que les traje. Cuando esto pasó, peleé con Dios y le dije: ‘Dónde está tu bondad’, solo él sabía cuántas cosas había pasado para sacar mis hijos adelante. Tenía más preguntas que respuestas, y hoy estoy aquí diciéndoles que le doy gracias a Dios por traer ese héroe, ese papá, hermano y amigo. Llévennos en oración, es muy duro”, mencionó, agregando: “No sería capaz de estar acá”
Tras hablar de una canción que escuchó días atrás, la madre del artista indicó que jamás imaginó que sería para despedirlo a él.
“Quiero decirte, hijo mío, que siempre te voy a recordar (...) Nunca pensé que era para despedirte a ti. El día en que nos encontremos, te la cantaré, mi amor”, concluyó, entre lágrimas, mientras sonaba de fondo un tema de Kany García.
Madre de Yeison Jiménez despide a su hijo entre lágrimas con canción de Kany García.