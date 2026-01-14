Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

En honor a su trayectoria y al legado que deja en la industria, la familia del Yeison Jiménez, en conjunto con su equipo de trabajo y la administración del recinto, anunció mediante un comunicado oficial la realización de un homenaje póstumo abierto a todos los seguidores.

El acto se lleva a cabo este miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena, escenario que recibirá a cientos de fanáticos que buscan despedirse del cantante de música popular y rendirle tributo a su vida artística.

En medio del acto simbólico y emotivo, la madre de Yeison Jiménez subió al escenario, entregando unas dolorosas palabras sobre el vacío que cargaba en su vida.

“Mi hijo se fue al cielo a servir a Dios y siempre se fue diciendo: Mi mamá es una guerrera, es una berraca, nunca nos acostó con hambre’. Hoy estoy aquí parada, pero hasta ayer, se los juro con el dolor de mi alma, decía: ‘No voy a poder’, no sentía fuerzas, sentía que no tenía el valor. Hoy con orgullo le digo: ‘Hijo mío, vuela tranquilo, aquí está tu heroína, la mujer berraca”, dijo al inicio.

“Quiero darle las gracias a todos los presentes, y a los que no están. Quiero darle las gracias en público a Dios por haber usado mi vientre para traer a este ídolo maravilloso, este ser que les traje. Cuando esto pasó, peleé con Dios y le dije: ‘Dónde está tu bondad’, solo él sabía cuántas cosas había pasado para sacar mis hijos adelante. Tenía más preguntas que respuestas, y hoy estoy aquí diciéndoles que le doy gracias a Dios por traer ese héroe, ese papá, hermano y amigo. Llévennos en oración, es muy duro”, mencionó, agregando: “No sería capaz de estar acá”

Tras hablar de una canción que escuchó días atrás, la madre del artista indicó que jamás imaginó que sería para despedirlo a él.

“Quiero decirte, hijo mío, que siempre te voy a recordar (...) Nunca pensé que era para despedirte a ti. El día en que nos encontremos, te la cantaré, mi amor”, concluyó, entre lágrimas, mientras sonaba de fondo un tema de Kany García.