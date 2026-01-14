La música popular colombiana está de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en la tarde del sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo.
El artista viajaba en una avioneta que se desplazaba entre los municipios de Paipa y Duitama cuando la aeronave perdió el control y se precipitó, causando también la muerte de varios integrantes de su equipo de trabajo.
La noticia conmocionó al país, pues Jiménez se consolidó como una de las voces más amadas del género y una figura cercana a su público.
Como reconocimiento a su legado artístico, la familia del cantante, junto con su equipo y la administración del establecimiento, confirmaron a través de un comunicado oficial que se llevará a cabo un homenaje póstumo abierto al público.
El evento se lleva a cabo este 14 de enero en el Movistar Arena, donde fanáticos podrán despedirse del intérprete y rendir tributo a su trayectoria.
Últimas noticias y reacciones tras la muerte de Yeison Jiménez
Vale la pena recordar que este homenaje es público y gratuito, según informó el equipo de prensa del artista.
Este encuentro se llevará a cabo en dos jornadas que corresponden a los siguientes horarios:
- Primera jornada: 12:00 m. a 4:00 p. m.
- Segunda jornada: 6:00 p. m. a 10:00 p. m.
Además, recalcan que para este homenaje no habrá venta de alcohol, ni se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez.
Por otro lado, las exequias del cantante ya se realizaron y tuvieron lugar en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de la capital en una ceremonia privada junto a su familia y allegados.
Siga el minuto a minuto
7:30 a. m.: acompañamiento de las autoridades
La Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que en este evento realizará un acompañamiento para velar por la seguridad de todas las personas que asistan a la despedida.
Durante el homenaje a Yeison Jiménez, la Policía Nacional realiza un acompañamiento para velar por la seguridad de todos los asistentes.— Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 14, 2026
Invitamos a la ciudadanía a priorizar el respeto y el buen comportamiento, recordando que este es un espacio de homenaje y admiración. pic.twitter.com/0wFCXXe507
7:00 a. m.: la cita en el Movistar Arena
Cientos de fanáticos del artista oriundo de Manzanares, Caldas, llegaron al Movistar Arena en la noche del martes 13 de enero y acamparon a las afueras del establecimiento.
@noticiascaracol
Bogotá | 💔🎤 Desde anoche, centenares de fanáticos de Yeison Jiménez hacen fila a las afueras del Movistar Arena para el homenaje que se le rendirá al artista tras el accidente aéreo en el que perdió la vida. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en noticiascaracol.com♬ sonido original - Noticias Caracol - Noticias Caracol