Gente

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: cientos de fanáticos acampan afuera del Movistar Arena para dar el último adiós al cantante

Las puertas se abrirán a las 12:00 p. m., y se espera la confirmación de la presentación de algunos colegas del artista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

14 de enero de 2026, 3:09 p. m.
Yeison Jiménez falleció a los 34 años, el 10 de enero de 2026.
Yeison Jiménez falleció a los 34 años, el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @yeison_jimenez

La música popular colombiana está de luto tras la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en la tarde del sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo.

Aída Victoria Merlano confesó cómo Yeison Jiménez le ayudó en su segunda condena: “Unas palabras de Yeison me dieron el norte”
Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

El artista viajaba en una avioneta que se desplazaba entre los municipios de Paipa y Duitama cuando la aeronave perdió el control y se precipitó, causando también la muerte de varios integrantes de su equipo de trabajo.

La noticia conmocionó al país, pues Jiménez se consolidó como una de las voces más amadas del género y una figura cercana a su público.

Habló el conductor que transportó a Yeison Jiménez en Paipa: “Dejó la ruana y salió a cantar solo en camisa y sombrero”

Como reconocimiento a su legado artístico, la familia del cantante, junto con su equipo y la administración del establecimiento, confirmaron a través de un comunicado oficial que se llevará a cabo un homenaje póstumo abierto al público.

Gente

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Gente

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Gente

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Gente

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 14 de enero

Gente

Aries, Escorpio y otros signos del zodiaco que enfrentarían retos este miércoles 14 de enero, según Nana Calistar

Gente

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

Semana TV

El último adiós a Yeison Jiménez

Nación

Habló el conductor que transportó a Yeison Jiménez en Paipa: “Dejó la ruana y salió a cantar solo en camisa y sombrero”

Gente

Manuela Gómez destapó la muerte de Yeison Jiménez en ‘La casa de los famosos 3′: “En shock”

El evento se lleva a cabo este 14 de enero en el Movistar Arena, donde fanáticos podrán despedirse del intérprete y rendir tributo a su trayectoria.

Últimas noticias y reacciones tras la muerte de Yeison Jiménez

Vale la pena recordar que este homenaje es público y gratuito, según informó el equipo de prensa del artista.

Este encuentro se llevará a cabo en dos jornadas que corresponden a los siguientes horarios:

  • Primera jornada: 12:00 m. a 4:00 p. m.
  • Segunda jornada: 6:00 p. m. a 10:00 p. m.

Además, recalcan que para este homenaje no habrá venta de alcohol, ni se permite el ingreso a personas en estado de embriaguez.

Por otro lado, las exequias del cantante ya se realizaron y tuvieron lugar en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de la capital en una ceremonia privada junto a su familia y allegados.

Siga el minuto a minuto

7:30 a. m.: acompañamiento de las autoridades

La Policía Metropolitana de Bogotá afirmó que en este evento realizará un acompañamiento para velar por la seguridad de todas las personas que asistan a la despedida.

7:00 a. m.: la cita en el Movistar Arena

Cientos de fanáticos del artista oriundo de Manzanares, Caldas, llegaron al Movistar Arena en la noche del martes 13 de enero y acamparon a las afueras del establecimiento.

@noticiascaracol

Bogotá | 💔🎤 Desde anoche, centenares de fanáticos de Yeison Jiménez hacen fila a las afueras del Movistar Arena para el homenaje que se le rendirá al artista tras el accidente aéreo en el que perdió la vida. Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en noticiascaracol.com

♬ sonido original - Noticias Caracol - Noticias Caracol

Más de Gente

Yeison Jiménez

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: cientos de fanáticos acampan afuera del Movistar Arena para dar el último adiós al cantante

Yeison Jiménez

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Alejandro Estrada y Nataly Umaña

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Hermana de Yeison Jiménez lo despidió.

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Sacerdote habló sobre Yeison Jiménez

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

Niño Prodigio: horóscopo para los 12 signos.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy miércoles, 14 de enero

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.

Aries, Escorpio y otros signos del zodiaco que enfrentarían retos este miércoles 14 de enero, según Nana Calistar

El cantante de música popular habló de la conversación que tuvo con la viuda de su colega.

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

El exfutbolista fue víctima de robo y denunció a través de las redes sociales.

Video: Fredy Guarín fue víctima de millonario robo en su finca; los ladrones quedaron grabados

La inteligencia artificial analizó algunos datos para dar su predicción.

La casa de los famosos 3: participante es expulsado de la competencia y se desata tensión

Noticias Destacadas