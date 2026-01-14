Habló el conductor que transportó a Yeison Jiménez en Paipa: “Dejó la ruana y salió a cantar solo en camisa y sombrero”

La narración de lo que hizo Yeison Jiménez en Paipa, antes del fatal accidente de la avioneta, conmueve. El cantante había puesto el alma a su presentación en ese municipio turístico de Boyacá, conocido por sus termales y su laguna.

En un relato que publica el diario El Tiempo, Rodolfo Alexander Monroy Quevedo, el conductor boyacense que lo acompañó en esos días que estuvo en el pueblo, narró detalles de lo que vivió el artista.

Uno de ellos muestra que Jiménez hizo lo posible para conectarse con su público en Boyacá. “Cuando se bajó del carro en el estadio, dejó la ruana y salió a cantar solo en camisa y sombrero, pero cuando iba en la segunda canción me hizo la seña y me pidió que por favor se la prestara de nuevo, porque estaba haciendo frío. Fui corriendo a la camioneta, se la traje y dio todo el concierto con ella puesta”, aseguró Monroy.

Noticia en desarrollo...