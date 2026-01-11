Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en El Campín: todo lo que debe saber para asistir

Tras la inesperada muerte del famoso cantante de música popular Yeison Jiménez, miles de personas han compartido su dolor a través de distintas publicaciones en redes sociales.

Desde fanáticos, amigos, colegas y figuras del mundo del entretenimiento han salido a recordar al artista y a compartir mensajes de fortaleza dirigidos especialmente a sus padres, esposa e hijos, quienes están atravesando uno de los momentos más complicados de sus vidas.

En medio de la espera por conocer detalles del accidente por parte de los entes investigadores, la comunidad de los barrios El Campín, Nicolás de Federmán, San Luis y Galerías convocó a sus seguidores a reunirse para llevar a cabo un homenaje por el deceso del artista, quien falleció junto a otras cinco personas en un accidente aéreo.

Yeison Jiménez felicitó a Camilo Cifuentes por su labor social. Foto: Instagram @camilocifuentes962

“Con ocasión del fallecimiento del cantante colombiano Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026, el día de hoy (11 de enero) se llevará a cabo un homenaje póstumo en su memoria, organizado por sus seguidores. El acto conmemorativo tendrá lugar en la plazoleta oriental del estadio, a partir de las 5:00 p. m., y contará con el acompañamiento de las entidades distritales y locales, quienes estarán presentes para garantizar el desarrollo adecuado, seguro y respetuoso de la actividad”, escribieron por medio de un comunicado emitido por el Concesionario Sencia S. A. S.

En el documento, se aclara que habrá un equipo logístico encargado de velar por la seguridad de los presentes, con el fin de evitar que se genere cualquier tipo de situación negativa que ponga en riesgo a los fanáticos del artista.

“Por parte del Concesionario, los equipos de Operaciones, Seguridad, Social y Ambiental brindarán acompañamiento permanente durante el evento, en concordancia con los lineamientos establecidos y en respeto por el carácter solemne del homenaje”, anotaron.

Finalmente, se invitó a los interesados en acudir al lugar a mantener una actitud de respeto en cada uno de los pasos y puntos del encuentro para que este se pueda llevar a cabo de forma correcta.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez se llevará a cabo en el Estadio El Campín. Foto: Sensia S.A.S

“Se invita a la comunidad a participar con respeto, recogimiento y orden, honrando la memoria del artista y atendiendo las orientaciones de las autoridades competentes y del personal dispuesto en el lugar”.

Para cualquier inquietud adicional o reporte, los ciudadanos se pueden comunicar a los canales de atención en la oficina de la Avenida Carrera 30 No. 57 A – 08 (antigua Estación de Policía El Campín) o a través de los canales virtuales.