Shakibecca confesó si sustituyó a Shakira en la inauguración del Mundial 2026 y generó polémica

El pasado jueves 11 de junio se llevó a cabo la ceremonia de inauguración del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Durante el evento, Shakira fue una de las artistas que se presentó sobre el escenario y cautivó a miles de asistentes con su interpretación de Dai Dai.

Shakibecca, imitadora de Shakira, se presentó con motivo del Mundial 2026; FIFA podría sancionarla

Sin embargo, horas después del evento, miles de personas comenzaron a poner en duda su participación y aseguraron que la colombiana no se habría presentado realmente, sino que, por el contrario, se habría tratado de una doble.

La situación rápidamente se tomó las redes sociales e incluso generó una tendencia entre los usuarios, quienes aseguraron que Shakibecca, una de las imitadoras más reconocidas de Shakira, habría sido la encargada de ocupar su lugar durante la celebración del evento deportivo.

Por esta razón, la mujer decidió romper el silencio por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula más de 650 mil seguidores, y respondió a quienes la cuestionaron por lo ocurrido.

“Con esta publicación de El Deforma comenzó toda la polémica en la que yo no tengo nada que ver y es absolutamente falsa. Respeto y honor a la reina de los mundiales: Shakira, ¡el mundo te ama y te celebra! Juzguen ustedes", escribió.

Además, compartió una captura de pantalla del medio de comunicación que comenzó a difundir la información, el cual, según se indica en su descripción, está enfocado en contenidos de sátira y humor.

Filtran video de Shakira después de su presentación en el Mundial 2026; dio de qué hablar

“Miles de personas notaron algo raro en la cantante en la presentación de la inauguración del Mundial. Lo que no sabían es que era Shakibecca, la imitadora de Shakira, pues la original no pudo ingresar al Estadio Ciudad de México porque no funcionó el código QR que dieron las autoridades. “No eres de la colonia”, le argumentaban los policías que bardean el Estadio Ciudad de México”, se lee en el post.

Posteriormente, volvió a pronunciarse sobre la presentación de Shakira en el Mundial 2026 y reaccionó a algunos de los videos que comenzaron a circular en distintas plataformas y redes sociales sobre el tema.

“Andamos bien virales. Cuas, cuas, cuas”, anotó.

Como era de esperarse, miles de personas reaccionaron a la polémica por medio de la sección de comentarios y compartieron diferentes opiniones sobre lo ocurrido.

“Ojalá Shakira los demande por difamación”; “Yo pregunté de broma, pero si fuera cierto, estaríamos orgullosos porque eres una gran artista”; “Ella solo publica esto para dar de qué hablar”; “Es que no saben que El Deforma no es una página de noticias, es de memes, nada de lo de ellos es verídico”; “Lo bueno es que cuando ella no pueda, estás tú” y “Publicaciones que buscan hacerse viral con polémicas”, son algunas de las palabras que se leen.