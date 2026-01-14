Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

El género popular en Colombia atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido en la tarde del sábado 10 de enero luego de un accidente aéreo que enluta al país.

El cantante se movilizaba en una avioneta que cubría la ruta entre Paipa y Duitama cuando, por causas que aún son materia de investigación, la aeronave se precipitó, dejando como saldo la muerte del artista y de varios miembros de su equipo de trabajo.

La noticia generó un fuerte impacto entre seguidores, colegas y figuras del medio musical, teniendo en cuenta que Jiménez se había consolidado como una de las voces más queridas y representativas de la música popular. Su cercanía con el público y sus letras cargadas de sentimiento lo convirtieron en un referente indiscutible del género.

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: madre del cantante lo despide con nostálgicas palabras. “No sentía fuerzas”

En honor a su trayectoria y al legado que deja en la industria, la familia del intérprete, en conjunto con su equipo de trabajo y la administración del recinto, anunció mediante un comunicado oficial la realización de un homenaje póstumo abierto a todos los seguidores.

El acto se lleva a cabo este miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena, escenario que recibe a cientos de fanáticos para despedirse de Yeison Jiménez y rendirle tributo a su vida artística.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena Foto: COLPRENSA

Sin embargo, las miradas de miles de curiosos se posaron en Sonia Restrepo, quien asistió al evento para acompañar la memoria de su esposo, junto a otros familiares y amigos.

La pareja sentimental de Yeison Jiménez fue captada por los medios y asistentes del lugar, acercándose al ataúd simbólico mientras llevaba un objeto en sus manos. La mujer no dudó en plasmar su dolor y nostalgia con un gesto inesperado.

Vestida de blanco, Restrepo puso uno de los sombreros en la parte superior, previo a darle un beso como reacción emotiva. Tras recostarse un instante, muchos detallaron lo conmovida que estaba.

Por el momento, la pareja sentimental del fallecido artista no se ha pronunciado de forma pública, conservando su espacio alejada de las cámaras y redes sociales.