Gente

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

Sonia Restrepo llamó la atención durante el acto significativo en memoria del artista.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

14 de enero de 2026, 7:52 p. m.
Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.
Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante. Foto: Instagram @yeisonjimenez

El género popular en Colombia atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido en la tarde del sábado 10 de enero luego de un accidente aéreo que enluta al país.

El cantante se movilizaba en una avioneta que cubría la ruta entre Paipa y Duitama cuando, por causas que aún son materia de investigación, la aeronave se precipitó, dejando como saldo la muerte del artista y de varios miembros de su equipo de trabajo.

La noticia generó un fuerte impacto entre seguidores, colegas y figuras del medio musical, teniendo en cuenta que Jiménez se había consolidado como una de las voces más queridas y representativas de la música popular. Su cercanía con el público y sus letras cargadas de sentimiento lo convirtieron en un referente indiscutible del género.

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: madre del cantante lo despide con nostálgicas palabras. “No sentía fuerzas”

En honor a su trayectoria y al legado que deja en la industria, la familia del intérprete, en conjunto con su equipo de trabajo y la administración del recinto, anunció mediante un comunicado oficial la realización de un homenaje póstumo abierto a todos los seguidores.

Gente

Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

Gente

Amigo íntimo de Julio Iglesias reveló cómo se encuentra el cantante, tras recibir denuncia de agresión sexual; dio fuerte advertencia

Gente

Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

Gente

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Gente

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Gente

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: Jhon Alex Castaño se despide con sentida interpretación. “Me lo tomo por ti”

Gente

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Gente

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Semana TV

El último adiós a Yeison Jiménez

Gente

Críticas a sacerdote que habló sobre la vida privada de Yeison Jiménez en plena misa: “No era casado”

El acto se lleva a cabo este miércoles, 14 de enero, en el Movistar Arena, escenario que recibe a cientos de fanáticos para despedirse de Yeison Jiménez y rendirle tributo a su vida artística.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena Foto: COLPRENSA

Sin embargo, las miradas de miles de curiosos se posaron en Sonia Restrepo, quien asistió al evento para acompañar la memoria de su esposo, junto a otros familiares y amigos.

La pareja sentimental de Yeison Jiménez fue captada por los medios y asistentes del lugar, acercándose al ataúd simbólico mientras llevaba un objeto en sus manos. La mujer no dudó en plasmar su dolor y nostalgia con un gesto inesperado.

Vestida de blanco, Restrepo puso uno de los sombreros en la parte superior, previo a darle un beso como reacción emotiva. Tras recostarse un instante, muchos detallaron lo conmovida que estaba.

Por el momento, la pareja sentimental del fallecido artista no se ha pronunciado de forma pública, conservando su espacio alejada de las cámaras y redes sociales.

Más de Gente

Sonia Restrepo rompió en llanto al llegar al lugar en el que murió el cantante.

Esposa de Yeison Jiménez tuvo gesto simbólico en pleno homenaje de despedida al cantante; conmovió con reacción

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Desgarradoras palabras de la madre de Yeison Jiménez en sentido homenaje: “El día en que nos encontremos, te la cantaré”

Julio Iglesias

Amigo íntimo de Julio Iglesias reveló cómo se encuentra el cantante, tras recibir denuncia de agresión sexual; dio fuerte advertencia

Carla Giraldo y Beba vivieron particular momento.

Inesperada reacción de Beba por ácido comentario de Carla Giraldo en ‘La casa de los famosos 3′ sobre tema personal: “No, mi amor”

Karol Samantha y Epa Colombia llevan varios años juntas.

Novia de Epa Colombia no se calló y criticó mala novedad que se reveló en proceso de la influencer: “Es demasiado desproporcionada”

Yeison Jiménez y su esposa

Amiga de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, hace pedido frente a las publicaciones que circulan en redes sociales

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

🔴 EN VIVO | Homenaje a Yeison Jiménez hoy: Jhon Alex Castaño se despide con sentida interpretación. “Me lo tomo por ti”

Yeison Jiménez

Se conoce el primer pronunciamiento sobre concierto de Yeison Jiménez en El Campín; estaba programado para marzo

Alejandro Estrada y Nataly Umaña

¿Tusa veloz? Alejandro Estrada ventiló el poco tiempo en el que dejó atrás a Nataly Umaña: “Es algo superado y ya”

Hermana de Yeison Jiménez lo despidió.

Hermana de Yeison Jiménez publicó imagen junto al ataúd del cantante: “Voy a pensar que estás de gira”

Noticias Destacadas