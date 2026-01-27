Gente

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

La madre del cantante reveló con detalles lo que pasó cuando le dieron la trágica noticia.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

27 de enero de 2026, 9:30 p. m.
Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo.
Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo.

El sábado 10 de enero fue una fecha bastante dolorosa para muchos en Colombia, debido al fallecimiento de Yeison Jiménez, quien se convirtió en uno de los más grandes cantantes de música popular del país.

Joyas y pertenencias de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente; todo estaba calcinado

Su partida causó gran conmoción y dejó una huella de dolor, sobre todo en su familia, su esposa, sus hijos, su madre y muchos más.

En los eventos públicos y diferentes homenajes póstumos que se le realizaron, sus familiares se dejaron ver bastante afectados, pero ninguno habló más de lo necesario en esos momentos.

Luego de que pasaran algunos días, fue Lucy, la madre del artista, la que rompió el silencio al hablar de cómo vivió el momento en que recibió la noticia al ser invitada al programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión.

"No era una celebración": madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

“Yo estaba en el pueblo, estaba en Manzanares y me llamó una amiga y me dice: ‘Hola, Lucy, ¿cómo estás?’, una amiga de Chiquinquirá. Yo estaba sana, incluso ya venía como de salida, ya iba a ir a recoger maletas y eso. Yo estaba con una amiguita, con una señora que había llegado de Holanda y vino a visitarme. La señora tenía gripa y yo también tenía bronquitis, entonces me dice: ‘Lucy, para acá en esta droguería que me voy a hacer inyectar, porque pues ya íbamos de salida [Sic]’”, contó inicialmente.

A su relato, añadió: “Ella entra a inyectarse y me llama mi amiga de Chiquinquirá, me dice: ‘Hola, mi Lucy, ¿qué tal, cómo estás?’, y yo: bien. Me dice: ‘Lucy, me acaba de llamar un amigo de la Fiscalía y me dice que la avioneta de Yeison se siniestró, todo lo que había ahí se quemó’“.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.
Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.

Lucy afirmó que estas palabras las recibió con calma, pues cuatro o cinco años vivió una situación similar cuando un conocido de ellos, un policía de Medellín, la llamó a decirle lo mismo.

En ese momento, ella se puso a gritar en la casa y lo único que podía decir era que hasta que no hablara con su hijo, escuchara su voz, no iba a estar calmada. Luego de un momento recibió otra llamada donde le dijeron que no, que su hijo estaba en Popayán y todo volvió a la calma.

En cuanto a esta nueva llamada, afirmó: “Yo lo tomé con más calma y yo dije: no, pues ya me hubiera llamado mi hija, ya me hubiera llamado alguien a decirme la noticia, entonces yo le dije: ‘No, yo no creo’, le dije: ‘¿Otra vez con eso? Qué pereza’, pero no me dio por marcarle a él, o sea, a pesar de decir que no y de que no asimilaba eso, tampoco me dio por marcarle, ni a ninguno del grupo que se fue con él, nada, a ninguno de los muchachos. Empecé a marcarle a mi hija menor; no me contestaba. Le marqué al novio, no me contestaba, y pues en ese mismo instante yo sabía que aquí pasaba algo raro. Le marqué a Lina, mi hija mayor, y no me contestaba y yo dije: ‘Eh, pero es que es muy raro’“, añadió.

Lucy reveló que en el momento en el que volvió a insistir con las llamas, fue su hija mayor quien le contestó y le confirmó la noticia que hoy la tiene de luto, la muerte de su hijo.

“Volvía e insistía, volvía y repetía como a los más conocidos, cuando me contestó mi hija mayor y me dijo: ‘Mamá, se nos fue el niño’. Yo pegué un grito desgarrador que yo creo que todo el pueblo Manzanares lo escuchó […] Ahí mismo me entraron a la droguería, muy queridas las muchachas de ahí me daban agua y, pues, uno no asimila eso y mucho menos un totazo de esos; es muy duro, es muy fuerte. Entonces yo no fui capaz de ir a recoger las maletas, yo me quedé ahí como en shock, yo no sabía ni qué hacer porque pues ya tenía que aceptar esa realidad, ¿y cómo?“, confesó, dejando ver que su mundo se desvaneció por completo en ese momento.

Madre de Yeison Jiménez destapó que el cantante se le apareció en sueños y le soltó contundente mensaje: “Busque un abogado”

Por último, Lucy expuso que las próximas horas luego de recibir la trágica noticia fueron las más difíciles para ella: “A la casa de mi nuera llegué como a las 2:00, 2:30 a. m. más o menos, y lo que miraba me estaba mostrando una realidad (Sic). No dormí, yo creo que estuve en shock 26, 28 horas, sin comer, sin dormir, peleando con Dios”.

Mamá de Yeison Jiménez contó cómo se enteró de la muerte de su hijo.

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: "Estuve en shock 26, 28 horas"

