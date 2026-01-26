Joyas y pertenencias de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente; todo estaba calcinado

Han pasado ya dos semanas desde que Yeison Jiménez murió en el trágico accidente aéreo a bordo de una avioneta entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

Desde entonces, además de la conmoción que este fallecimiento ha causado, se adelantan investigaciones para establecer las razones oficiales por las cuales pudo haberse presentado el siniestro.

Mucho se ha hablado desde la lamentable pérdida del cantante de música popular y, recientemente, salieron a la luz unas fotografías en las que se pueden apreciar algunas pertenencias, entre ellas joyas, que al parecer eran del artista.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. Foto: piperowner / Getty

Pertenencias de Yeison Jiménez y su equipo se encontraron en el lugar del accidente

Estos elementos, según se dio a conocer, fueron encontrados calcinados en el lugar del accidente, donde se apagó la voz de una de las figuras más importantes de la música popular colombiana.

Las investigaciones correspondientes no han determinado que dichos elementos sean propiamente del cantante ni de las otras personas que iban en la avioneta; sin embargo, se han relacionado de esta manera, ya que se trata de joyas que se observan en fotografías del artista durante diferentes presentaciones.

Joyas de Yeison Jiménez fueron encontradas en el lugar del accidente. Foto: Veneziajoyería/Instagram

En las fotografías que se difundieron rápidamente en redes sociales se pueden ver relojes, pulseras y cadenas, entre ellas una especial que dice “mi promesa”, la cual utilizaba Yeison en sus conciertos y estaba compuesta por diferentes tipos de diamantes.

Esta cadena fue un regalo que el equipo de Sírvalo Pues le hizo al cantante y estaba hecha de oro de 18 quilates, además de estar forrada con 1.250 diamantes naturales y piedras preciosas en tonos blanco y azul.

Estas fotografías generaron reacciones entre algunos internautas en redes sociales y, entre ellas, varios aseguraron que la riqueza no lo es todo, pues la vida puede terminar en cualquier momento.

“Eso es para que vean que de nada sirve tanta riqueza, porque nada te llevas”; “Uff, sin palabras. Es increíble porque fue algo tan rápido; aunque uno para morirse solo necesita estar vivo. Dios te tenga en su santo reino. Vivirás en nuestros corazones, Yeison Jiménez”; “Qué dolor tan grande nos dejas, aventurero, y todo tu equipo de trabajo”, fueron algunos de los comentarios.