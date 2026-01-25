Gente

Video | Sacerdote cantó canción de Yeison Jiménez en plena misa y desató oleada de reacciones de amor y odio: “Qué tristeza”

El padre dio las razones por las que no considera que esto sea un irrespeto a la religión.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

26 de enero de 2026, 12:06 a. m.
Sacerdote sorprendió al interpretar canción de Yeison Jiménez en plena misa
Sacerdote sorprendió al interpretar canción de Yeison Jiménez en plena misa

El sábado 10 de enero de 2026 la industria musical colombiana vivió un golpe trágico: el cantante de música popular Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo, informaron autoridades luego del siniestro ocurrido entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

El artista, conocido por temas que conquistaron a millones de seguidores en Colombia, viajaba en una avioneta Piper PA-31 con su equipo de trabajo y el piloto rumbo a Medellín, donde tenía programada una presentación en Marinilla, cuando la aeronave cayó al terreno poco después del despegue del aeropuerto de Paipa, sin que ninguno de los seis ocupantes sobreviviera.

La noticia del accidente conmocionó a familiares, amigos y colegas, muchos de ellos fuera del género de música popular, que expresaron su dolor tras enterarse de la tragedia.

Padre Walter Zapata conquistó al interpretar canciones de Yeison Jiménez

En redes sociales se viralizó un video del padre Walter Zapata interpretando una de las canciones del fallecido artista ante feligreses, y este gesto se convirtió en uno de los tributos espontáneos más especiales tras el duelo de sus fanáticos por la pérdida.

En el video que se viralizó en X se puede observar al padre cantando la canción ¿Por qué la envidia?, una de las canciones más reconocidas de Yeison Jiménez.

Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.
Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.

En esta canción, el artista hablaba de las dificultades del éxito, el esfuerzo personal y las adversidades que las personas pueden sufrir debido a terceros. Lo que llamó la atención de los internautas de este momento no fue precisamente la canción elegida sino que el padre, en un contexto religioso, decidiera interpretar la frente a los feligreses.

“Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar”, fue una de las partes de la canción entonada por el sacerdote.

Antes de qué este video se viral Lara, el sacerdote dio a conocer que mantenía una profunda admiración por la historia de vida de Jason Jiménez y llegó a mencionar que sentía que él era un ejemplo de perseverancia y disciplina constante.

En cuanto a la interpretación de la canción, el cura mencionó que no considera que sea una falta de respeto hacia el contexto religioso, sino que por el contrario es una forma de resaltar historias humanas en las que, según él, también se puede manifestar la fe.

Esto causó reacciones inmediatas en los internautas y estos fueron algunos de los comentarios más leídos: “Bien por el cura. Así es que es”; “Dejen la maricada, el padre se lleva un 10″; “Muy bueno. No va a faltar el que hable mal del padre. Muy bueno!!”; “Las canciones de Yeison Jiménez no tienen buenos mensajes para la audiencia, qué tristeza que un sacerdote se preste para música de borrachos”.

