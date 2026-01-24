Hija de Yeison Jiménez publicó inesperada fotografía en honor a su padre; dejó ver cómo lo recuerdan en su hogar

El famoso cantante de música popular colombiana Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero del presente año, y esto marcó la vida tanto de sus familiares como de su círculo más cercano.

Desde que la lamentable noticia se dio a conocer, su esposa Sonia Restrepo se mostró totalmente devastada junto a sus hijos.

Hija de Yeison Jiménez mostró el altar en honor a su padre

En repetidas ocasiones, la joven ha hecho varias publicaciones y en ellas se ha referido al gran dolor que siente por la pérdida que afronta.

Recientemente, a través de las historias de su cuenta de Instagram, la hija del fallecido cantante publicó una fotografía en la que mostró el altar que le hicieron a su padre en su hogar.

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

En la foto se puede observar un altar con las cenizas del cantante, acompañadas de varias velas, ramos, mensajes, biblias y otros elementos con los cuales buscan honrar la memoria y el legado del cantante.

En este post, además, escribió “Y&C”, haciendo referencia a las iniciales de ella y su padre.

Hija de Yeison Jiménez mostró el altar que le tienen al cantante. Foto: Instagram: @camijemz_

Desde el fallecimiento de Yeison, que se dio debido a un accidente aéreo estando abordó de una avioneta entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, la joven se ha referido en varias ocasiones a la partida de su padre y ha dejado varios mensajes.

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”, y “Te amo, papi”, fueron algunos de los mensajes que dejó.

Reacciones en redes a los comentarios

Los internautas y seguidores que lamentaron la partida del cantante como si fuera parte de su familia dejaron comentarios en apoyo a la joven, así como también sus condolencias.

“Lo sentimos en toda Colombia, tu papá fue un gran músico”; “Si estamos llorando nosotros, no me imagino el dolor de ellas”; “Te amamos, tu papá era el mejor”; “Ay, no, qué pecado”; “Qué dolor tan grande, si nos parte el alma a nosotros, qué será para su familia. Realmente estas pruebas de Dios son muy duras”; “Deja a un país entero con el corazón partido, sinceras condolencias y que mi Diosito les dé mucha fortaleza”; “Recibe mi abrazo. Los recuerdos y sus consejos vivirán”; “Dios te dé mucha fortaleza y tranquilidad, yo sé lo que es perder a un padre y nunca deja de doler; fuerza, y llévalo siempre en tu corazón, un abrazo”, fueron algunos de los comentarios en apoyo.