Gente

Hija de Yeison Jiménez publicó inesperada fotografía en honor a su padre; dejó ver cómo lo recuerdan en su hogar

La joven se tomó sus redes sociales para mostrar cómo el cantante es honrado en su casa.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

24 de enero de 2026, 10:14 p. m.
Yeison Jiménez.
Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

El famoso cantante de música popular colombiana Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero del presente año, y esto marcó la vida tanto de sus familiares como de su círculo más cercano.

Luis Angel ‘El Flaco’, conmovido, soltó promesa que le hizo a hermana de Yeison Jiménez tras su repentina muerte: “Su legado continúa”

Desde que la lamentable noticia se dio a conocer, su esposa Sonia Restrepo se mostró totalmente devastada junto a sus hijos.

Hija de Yeison Jiménez mostró el altar en honor a su padre

En repetidas ocasiones, la joven ha hecho varias publicaciones y en ellas se ha referido al gran dolor que siente por la pérdida que afronta.

Recientemente, a través de las historias de su cuenta de Instagram, la hija del fallecido cantante publicó una fotografía en la que mostró el altar que le hicieron a su padre en su hogar.

Líderes por Colombia

Ser y parecer: la filosofía con la que Regina Righi impulsa a crear y potenciar la marca personal

Mujeres de Alto Impacto

Andrea García Beltrán, una experta en identificar riesgos y crear soluciones

Visión CEO

La mujer que convirtió su experiencia familiar en un proyecto educativo de inclusión en Chía

Mujeres de Alto Impacto

María Margarita Castro, liderazgo femenino en la consultoría de innovación y tecnología

Visión CEO

“El emprendimiento sostenible requiere del concurso de todos los talentos”

Visión CEO

Diversidad que protege: la apuesta de Securitas por una seguridad más humana

Mujeres de Alto Impacto

Natalia León desarrolla modelos sociales sostenibles que no dependan únicamente de la filantropía

Gente

Luis Angel ‘El Flaco’, conmovido, soltó promesa que le hizo a hermana de Yeison Jiménez tras su repentina muerte: “Su legado continúa”

Gente

Sale a la luz la petición que le hizo la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera en pleno velorio

Gente

Sale a la luz importante negocio que tenía Yeison Jiménez, sería competencia de Pipe Bueno

Sonia Restrepo y Yeison Jiménez
Sonia Restrepo y Yeison Jiménez. Foto: Instagram @yeison_jimenez

En la foto se puede observar un altar con las cenizas del cantante, acompañadas de varias velas, ramos, mensajes, biblias y otros elementos con los cuales buscan honrar la memoria y el legado del cantante.

En este post, además, escribió “Y&C”, haciendo referencia a las iniciales de ella y su padre.

Hija de Yeison Jiménez mostró el altar que le tienen al cantante
Hija de Yeison Jiménez mostró el altar que le tienen al cantante. Foto: Instagram: @camijemz_

Desde el fallecimiento de Yeison, que se dio debido a un accidente aéreo estando abordó de una avioneta entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, la joven se ha referido en varias ocasiones a la partida de su padre y ha dejado varios mensajes.

“Te amo, papá. No sabes cuánto me parte ver tus videos y que no estés aquí”, y “Te amo, papi”, fueron algunos de los mensajes que dejó.

Sale a la luz la petición que le hizo la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera en pleno velorio

Reacciones en redes a los comentarios

Los internautas y seguidores que lamentaron la partida del cantante como si fuera parte de su familia dejaron comentarios en apoyo a la joven, así como también sus condolencias.

“Lo sentimos en toda Colombia, tu papá fue un gran músico”; “Si estamos llorando nosotros, no me imagino el dolor de ellas”; “Te amamos, tu papá era el mejor”; “Ay, no, qué pecado”; “Qué dolor tan grande, si nos parte el alma a nosotros, qué será para su familia. Realmente estas pruebas de Dios son muy duras”; “Deja a un país entero con el corazón partido, sinceras condolencias y que mi Diosito les dé mucha fortaleza”; “Recibe mi abrazo. Los recuerdos y sus consejos vivirán”; “Dios te dé mucha fortaleza y tranquilidad, yo sé lo que es perder a un padre y nunca deja de doler; fuerza, y llévalo siempre en tu corazón, un abrazo”, fueron algunos de los comentarios en apoyo.

Más de Semana Play

Yeison Jiménez, cantante de músicas popular

Hija de Yeison Jiménez publicó inesperada fotografía en honor a su padre; dejó ver cómo lo recuerdan en su hogar

Para Righi, la marca personal inicia con un ejercicio profundo de introspección y enfoque. No se trata de construir un personaje, sino de articular tres elementos esenciales: quién eres, qué quieres y quién te puede ayudar a alcanzar tus objetivos.

Ser y parecer: la filosofía con la que Regina Righi impulsa a crear y potenciar la marca personal

Andrea García Beltrán, socia de Nirvana y directora general de Riesgos Cibernéticos para Europa.

Andrea García Beltrán, una experta en identificar riesgos y crear soluciones

Elizabet Barrera es rectora del Liceo Lunita de Chía

La mujer que convirtió su experiencia familiar en un proyecto educativo de inclusión en Chía

María Margarita Castro es CEO de BluHorizon

María Margarita Castro, liderazgo femenino en la consultoría de innovación y tecnología

Brigitte Baptiste es rectora de la universidad EAN

“El emprendimiento sostenible requiere del concurso de todos los talentos”

Sandra Carvajal, country presidente de Securitas Colombia y Ecuador

Diversidad que protege: la apuesta de Securitas por una seguridad más humana

Natalia León es CEO de Latin American Impact Investing Forum (FLII)

Natalia León desarrolla modelos sociales sostenibles que no dependan únicamente de la filantropía

La directiva sostiene que los talentos y las capacidades están distribuidos por igual, pero que el acceso a las oportunidades depende del compromiso real de las empresas.

El poder de las oportunidades para transformar la industria tecnológica

Festival vallenato

Festival Vallenato 2026: Silvestre Dangond y J Balvin encabezan el cartel oficial de conciertos

Noticias Destacadas