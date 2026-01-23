Gente

Sale a la luz la petición que le hizo la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera en pleno velorio

Jenny López reveló llamativos detalles de lo ocurrido por medio de su cuenta oficial de Instagram.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de enero de 2026, 9:51 p. m.
Esta fue la petición de la viuda de Yeison Jiménez a la novia de Jhonny Rivera.
Foto: Instagram @yeison_jiménez - @jennylopez_oficial

La muerte del reconocido cantante Yeison Jiménez ha provocado que varios de sus colegas, amigos y compañeros de la industria de la música popular se pronuncien a través de sus redes sociales, compartiendo detalles sobre cómo les afectó el fallecimiento de quien era considerado uno de los exponentes más importantes del género.

Recientemente, Jenny López, actual pareja de Jhonny Rivera, estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.

Uno de los cuestionamientos que más llamó la atención durante esta dinámica de interacción con su público estuvo relacionado con Yeison Jiménez, ya que muchos se mostraron interesados en conocer la razón por la que ella no fue incluida en la lista de artistas que cantaron en el homenaje que se llevó a cabo en las instalaciones del Movistar Arena.

Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA
Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

“Yo no canté en el homenaje público de Yeison, primero porque ya había un minuto a minuto, segundo porque los artistas más reconocidos del género eran los encargados de realizar ese homenaje”, dijo por medio de las historias.

Sin embargo, manifestó que sí fue uno de los artistas que acompañó a la familia en la ceremonia privada con la que se despidieron del intérprete de Bendecida y Destino final.

“Canté en el velorio privado porque su familia me lo pidió. Me pidieron que cantara. Sonia (la viuda de Yeison Jiménez) me pidió Amor eterno, Confieso de Kany García y Cómo me haces falta, en la versión de Marbelle”.

Finalmente, compartió su experiencia al ser parte del doloroso momento que viven los allegados de Yeison Jiménez y confesó lo difícil que fue para ella interpretar cada uno de los temas en medio de la tristeza por lo ocurrido.

“Les canté esas tres canciones, fue un momento muy emotivo, fue muy difícil cantar, porque cantaba y lloraba al tiempo; era una cosa muy difícil, pero creo que fue un momento muy bonito. Y bueno, sí, sí les canté, pero obviamente eso no lo grabé, porque no me interesaba publicar nada de ese tema”.

Rápidamente, su comunidad de seguidores se manifestó a través de la sección de comentarios, donde dejaron diversas opiniones frente a las palabras y la confesión de Jenny López.

“Eso se llama respeto y empatía. Dios te bendiga, hermosa”; “Qué niña tan hermosa e inteligente”; “Hermosa, me encanta su sencillez y su dulzura… amo esta pareja, Dios los bendiga”; “Excelente respuesta”; “Muy bien, estoy segura de que lo hiciste con mucho respeto, igual que Jhonny el día del homenaje” y “En un video alcancé a escuchar que ella cantó y la verdad fue muy lindo y emotivo”, escribieron.

