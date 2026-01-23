Gente

Sale a la luz importante negocio que tenía Yeison Jiménez, sería competencia de Pipe Bueno

Alan Ramírez reveló detalles sobre el nuevo negocio que el fallecido cantante estaba a punto de lanzar.

Laura Camila Másmela Bernal

23 de enero de 2026, 6:03 p. m.
Yeison Jiménez, cantante de música popular colombiano que falleció el 10 de enero

La muerte de Yeison Jiménez ha causado un fuerte impacto en un gran número de personas, ya que a lo largo de los últimos años su carrera creció de manera considerable y su música llegó a distintos rincones de Colombia y del mundo.

Tras la realización de varios homenajes luego de su inesperada partida, algunos de sus amigos, colegas y compañeros han hablado del artista en diversas entrevistas, compartiendo algunos de los momentos más importantes de su trayectoria y las enseñanzas que les dejó el cantante, quien tenía 34 años.

Recientemente, Alan Ramírez llegó a la cabina de La Kalle y reveló detalles de las últimas conversaciones que sostuvo con el cantante, quien falleció en medio de un accidente aéreo en Paipa.

“La última vez que hablé con Yeison, él acaba de entregar un apartamento a un gran amigo nuestro en parte de pago por una compra, una compra que hizo muy grande, que ya ustedes después se van a enterar, es un proyecto que va a dar de qué hablar mucho, que se va a llamar el Rancho de YJ”, confesó frente a los micrófonos.

Alan Ramírez afirmó que Yeison Jiménez se le apareció en sueños: “Me dijo que estaba descansando”

Reveló que desde hacía varios meses Yeison Jiménez estaba trabajando en el proyecto. Sin embargo, no había compartido la información con sus seguidores, ya que esperaba sorprenderlos cuando la fecha de lanzamiento estuviera mucho más cerca.

“Eso no lo sabe mucha gente, es un proyecto en el que Yeison le estaba metiendo el diente porque va a ser un hotel, eso va a ser en Cundinamarca, más o menos como por los lados de Fusa porque él se movía mucho por esa zona, pero va a ser una vaina que se va a llamar así, el Rancho de YJ, hotel, restaurante, va a ser una cosa de locos. Yo creo que eso va a ser lo más grande de Cundinamarca en cuanto a restaurante; es mucho más grande que el Rancho MX (el restaurante del que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son socios)”, manifestó el también artista de música popular.

La razón por la que Jhonny Rivera no asistiría al concierto en honor a Yeison Jiménez: “Muy difícil”

Finalmente, reveló uno de los últimos mensajes que le envió y la importancia que tuvo para él recibir esas palabras, destacando que, tras varios días de su partida, quedaron guardadas en su corazón y se convirtieron en una de sus motivaciones para seguir creciendo en la industria durante los próximos meses de 2026.

“El hombre tenía ese proyecto como muy calladito, muy calladito y ahí fue cuando me dijo: ‘Papi, este año es suyo. Hágale duro, haga música, papi’”, dijo.

