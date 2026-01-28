Gente

Se conoce verdad sobre avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó; destapan detalle sobre el piloto: “Múltiples evidencias”

Un informe fue clave para entender parte de la situación que ocurrió a inicios de 2026 en Boyacá.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

28 de enero de 2026, 1:55 p. m.
Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular.
Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular. Foto: SEMANA

La música popular colombiana vive uno de sus episodios más dolorosos tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo en el departamento de Boyacá. El artista se desplazaba en una avioneta que cubría la ruta entre Paipa y Duitama, cuando la aeronave se accidentó por causas que todavía son investigadas por las autoridades. En el siniestro también perdieron la vida varios integrantes de su equipo de trabajo.

La noticia generó una profunda conmoción entre fanáticos, colegas y referentes de la industria musical, quienes lamentaron la partida de uno de los máximos exponentes del género popular. Jiménez se había ganado el cariño del público gracias a su cercanía con la gente y a un repertorio cargado de emociones, con canciones que marcaron a toda una generación.

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron en el informe técnico preliminar del accidente de la avioneta, el cual fue foco de reacciones a inicios de 2026.

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

Según lo registrado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, esta primera información habló detenidamente de lo que ocurrió ese día, centrándose en cómo quedaron las partes de la aeronave tras el choque.

Gente

Horóscopo Chino: qué decisiones económicas conviene tomar este miércoles, 28 de enero del 2026

Gente

Horóscopo para este miércoles, 28 de enero, según Nana Calistar

Gente

Tebi incumplió las reglas y recibió fuerte castigo en ‘La casa de los famosos’

Gente

Marcela Reyes reveló la verdad detrás de su salida de ‘La casa de los famosos 3′: “Algo muy grave”

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de enero; hay advertencias para cada signo

Gente

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Gente

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Gente

Mamá de Yeison Jiménez habló de cómo se enteró de la muerte del cantante: “Estuve en shock 26, 28 horas”

Gente

“No era una celebración”: madre de Yeison Jiménez, confesó su indignación por desórdenes en el homenaje

Gente

Madre de Yeison Jiménez destapó que el cantante se le apareció en sueños y le soltó contundente mensaje: “Busque un abogado”

El informe catalogó el hecho como “colisión contra el terreno después del despegue”, soltando una serie de puntos que darían un giro a las especulaciones y versiones que se dieron, donde se señalaba al piloto y al estado de la avioneta.

Lo arrojado en la investigación puntualizó que todo lo técnico estaba en condiciones para llevar a cabo el vuelo, cumpliendo con todo lo necesario para viajar. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes determinó esto, utilizando como base las piezas que quedaron en el lugar del siniestro.

La aeronave accidentada tipo Piper 31-325 S/N 318-212005 se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo”, se lee, según recoge Noticias RCN.

“El rompimiento estructural generado en la dinámica de impacto provocó la afectación estructural de los taques de combustible, evaporizando e iniciando la deflagración, al entrar en contacto muy probablemente con la sección caliente de los motores. No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que detonaran un fuego pre-impacto”, agregó.

Uno de los puntos clave del informe es que se había hecho una revisión varios meses atrás, la cual determinaba que todo estaba bien con la aeronave, por lo que el contexto de funcionamiento se encontraba al día.

“El último chequeo de vuelo en la aeronave Piper PA 31325 se realizó el 30 de marzo 2025 en el aeródromo SKGY con resultados satisfactorios”, expresó el medio.

“El certificado médico se encontraba válido y vigente sin registro de delimitaciones especiales para el vuelo”, añadió.

Con respecto a Fernando Torres, el piloto de la avioneta que viajaba con Yeison Jiménez y otras cuatro personas, los análisis y estudios del accidente determinaron que los certificados y documentos estaban bien, por lo que contaba con todo para llevar a cabo el vuelo privado.

El piloto al mando, de 38 años, contaba con certificado vigente de piloto privado (licencia extranjera) con habilitaciones para avión monomotor terrestre y avión multimotor terrestre. De acuerdo con la bitácora de vuelo al 25 de octubre de 2025, el piloto acumulado a un total de 1.650:45 horas de vuelo”, se lee.

Un nuevo video dejaría en evidencia que se produjeron varias explosiones tras el impacto de la aeronave contra el predio.
Un nuevo video dejaría en evidencia que se produjeron varias explosiones tras el impacto de la aeronave contra el predio. Foto: Facebook La Red Caracol

Tras confirmarse que tenía todas licencias vigentes, se habló sobre las imágenes de los videos, donde se notaba que el piloto tenía su celular en la mano mientras ibas despegando. Esto despertó comentarios en varios usuarios, por lo que serviría como medida aclaratoria.

La investigación cuenta con múltiples evidencias aportadas de registros fílmicos que se encuentran en proceso de verificación para determinar si los mismos corresponden a registros del día del suceso”, finalizó Noticias RCN, esperando a conocer a profundidad sobre lo que pasó, ya que no se podía culpar a nadie hasta no tener pruebas certeras.

Por el momento habrá que esperar al reporte final de estas investigaciones, de forma que se pueda determinar la causa del accidente.

Más de Gente

María Claudia Tarazona dejó mensaje por el que hubiera sido el cumpleaños número 40 de Miguel Uribe Turbay.

María Claudia Tarazona publicó doloroso mensaje por cumpleaños de Miguel Uribe Turbay; sería el número 40: “He llorado tanto por ti”

Yeison Jiménez, cantante colombiano de música popular

Se conoce verdad sobre avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó; destapan detalle sobre el piloto: “Múltiples evidencias”

¿Sientes que necesitas un golpe de suerte en tu vida? Según el horóscopo chino, los próximos días podrían ser el momento perfecto para jugar la lotería si eres un ratón, dragón o tigre.

Horóscopo Chino: qué decisiones económicas conviene tomar este miércoles, 28 de enero del 2026

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy.

Horóscopo para este miércoles, 28 de enero, según Nana Calistar

La casa de los famosos Colombia 3.

Tebi incumplió las reglas y recibió fuerte castigo en ‘La casa de los famosos’

Marcela Reyes renuncia y enfrentaría una multa de 500 millones de pesos

Marcela Reyes reveló la verdad detrás de su salida de ‘La casa de los famosos 3′: “Algo muy grave”

Walter Mercado.

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para el 28 de enero; hay advertencias para cada signo

Así quedaron conformados los nuevos equipos del Desafío Siglo XXI.

Filtran quiénes serían los ganadores del ‘Desafío Siglo XXI’; hay controversia en redes

Juanse Quintero rompe el silencio sobre los coqueteos a Johanna Fadul

¿Se repite la historia de Nataly Umaña? Esposo de Johanna Fadul reacciona a los coqueteos que recibe en ‘La casa de los famosos’

Lorna Cepeda abre su corazón y comparte su testimonio más íntimo en el podcast Charlas Divinas

Lorna Cepeda se sinceró sobre los momentos más vulnerables de su vida y su conexión con lo espiritual: “Vi al ángel Gabriel”

Noticias Destacadas