Se conoce verdad sobre avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó; destapan detalle sobre el piloto: “Múltiples evidencias”

La música popular colombiana vive uno de sus episodios más dolorosos tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, ocurrido el sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo en el departamento de Boyacá. El artista se desplazaba en una avioneta que cubría la ruta entre Paipa y Duitama, cuando la aeronave se accidentó por causas que todavía son investigadas por las autoridades. En el siniestro también perdieron la vida varios integrantes de su equipo de trabajo.

La noticia generó una profunda conmoción entre fanáticos, colegas y referentes de la industria musical, quienes lamentaron la partida de uno de los máximos exponentes del género popular. Jiménez se había ganado el cariño del público gracias a su cercanía con la gente y a un repertorio cargado de emociones, con canciones que marcaron a toda una generación.

Sin embargo, recientemente, las miradas se posaron en el informe técnico preliminar del accidente de la avioneta, el cual fue foco de reacciones a inicios de 2026.

Testigos destapan verdad sobre accidente en el que murió Yeison Jiménez; expusieron detalles de la escena: “Bastante traumático”

Según lo registrado por la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes, esta primera información habló detenidamente de lo que ocurrió ese día, centrándose en cómo quedaron las partes de la aeronave tras el choque.

El informe catalogó el hecho como “colisión contra el terreno después del despegue”, soltando una serie de puntos que darían un giro a las especulaciones y versiones que se dieron, donde se señalaba al piloto y al estado de la avioneta.

Lo arrojado en la investigación puntualizó que todo lo técnico estaba en condiciones para llevar a cabo el vuelo, cumpliendo con todo lo necesario para viajar. La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes determinó esto, utilizando como base las piezas que quedaron en el lugar del siniestro.

“La aeronave accidentada tipo Piper 31-325 S/N 318-212005 se encontraba aeronavegable y cumplía los requisitos técnicos para efectuar el vuelo”, se lee, según recoge Noticias RCN.

“El rompimiento estructural generado en la dinámica de impacto provocó la afectación estructural de los taques de combustible, evaporizando e iniciando la deflagración, al entrar en contacto muy probablemente con la sección caliente de los motores. No se evidenció, en la inspección del terreno, durante el primer impacto, muestras de hollín que detonaran un fuego pre-impacto”, agregó.

Uno de los puntos clave del informe es que se había hecho una revisión varios meses atrás, la cual determinaba que todo estaba bien con la aeronave, por lo que el contexto de funcionamiento se encontraba al día.

“El último chequeo de vuelo en la aeronave Piper PA 31325 se realizó el 30 de marzo 2025 en el aeródromo SKGY con resultados satisfactorios”, expresó el medio.

“El certificado médico se encontraba válido y vigente sin registro de delimitaciones especiales para el vuelo”, añadió.

Con respecto a Fernando Torres, el piloto de la avioneta que viajaba con Yeison Jiménez y otras cuatro personas, los análisis y estudios del accidente determinaron que los certificados y documentos estaban bien, por lo que contaba con todo para llevar a cabo el vuelo privado.

“El piloto al mando, de 38 años, contaba con certificado vigente de piloto privado (licencia extranjera) con habilitaciones para avión monomotor terrestre y avión multimotor terrestre. De acuerdo con la bitácora de vuelo al 25 de octubre de 2025, el piloto acumulado a un total de 1.650:45 horas de vuelo”, se lee.

Un nuevo video dejaría en evidencia que se produjeron varias explosiones tras el impacto de la aeronave contra el predio. Foto: Facebook La Red Caracol

Tras confirmarse que tenía todas licencias vigentes, se habló sobre las imágenes de los videos, donde se notaba que el piloto tenía su celular en la mano mientras ibas despegando. Esto despertó comentarios en varios usuarios, por lo que serviría como medida aclaratoria.

“La investigación cuenta con múltiples evidencias aportadas de registros fílmicos que se encuentran en proceso de verificación para determinar si los mismos corresponden a registros del día del suceso”, finalizó Noticias RCN, esperando a conocer a profundidad sobre lo que pasó, ya que no se podía culpar a nadie hasta no tener pruebas certeras.

Por el momento habrá que esperar al reporte final de estas investigaciones, de forma que se pueda determinar la causa del accidente.