Salen a la luz nuevos videos del accidente aéreo donde murió Yeison Jiménez: el motor se habría apagado en pleno vuelo

Tras cumplirse una semana de la tragedia, siguen saliendo a la luz nuevos elementos relacionados con el accidente aéreo que terminó con la vida del artista y su grupo de trabajo.

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 4:16 p. m.
Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez.
Circulan nuevos videos sobre el accidente en el que murió Yeison Jiménez. Foto: Facebook La Red Caracol / Colprensa

La industria musical continúa de luto y consternada por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez, así como de cinco integrantes de su equipo de trabajo: el piloto de la aeronave, el productor visual, su asistente personal, su mánager y el fotógrafo.

Tras cumplirse una semana de la tragedia, siguen saliendo a la luz nuevos elementos relacionados con el accidente aéreo que terminó con la vida del artista y su grupo.

Recientemente, un reconocido programa de televisión dio a conocer nuevos videos y más testimonios de testigos que permitieron reconstruir lo que habrían sido los últimos momentos de las víctimas antes de que ocurriera la lamentable tragedia.

De acuerdo con información recolectada por el programa La Red, de Caracol Televisión, a testigos del accidente, entre el despegue de la aeronave y el impacto final transcurrieron cerca de cuatro minutos, un lapso marcado por la falla de los motores y los intentos desesperados de maniobras de emergencia.

Ese corto periodo, que terminó con la muerte de seis personas, se ha convertido en el foco central de la investigación y de los registros audiovisuales que han salido a la luz.

Sin embargo, lo que más llama la atención son los nuevos videos que han salido a la luz, grabados por algunos testigos, en los que se observan tanto los instantes previos al accidente como las escenas posteriores a la caída de la avioneta.

Un nuevo video dejaría en evidencia que se produjeron varias explosiones tras el impacto de la aeronave contra el predio.
Un nuevo video dejaría en evidencia que se produjeron varias explosiones tras el impacto de la aeronave contra el predio. Foto: Facebook La Red Caracol

Uno de los videos evidencia la angustia que vivieron las personas que presenciaron el hecho, así como algunas explosiones que se produjeron tras el impacto de la aeronave contra uno de los predios cercanos al aeropuerto Juan José Rondón, en Paipa. Incluso, se observa cómo trabajadores del lugar intentaron auxiliar a las víctimas, pero el fuego y el alto riesgo de la situación se lo impidieron.

“Cuando llegamos, hubo una segunda explosión, y después una tercera. Intentamos ayudar al hombre, pero ya no se pudo hacer nada, se nos salió de las manos”, así lo señaló otro de los testigos al medio, quien aseguró haberse acercado para intentar prestar ayuda.

El cantante de música popular recibirá homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá.
El cantante de música popular recibió homenaje póstumo en la ciudad de Bogotá. Foto: Instagram @Yeison Jiménez - Semana

Otro aspecto que generó atención fue el testimonio de un testigo directo del accidente, quien afirmó que el motor de la aeronave se apagó en pleno vuelo, lo que habría obligado al piloto a ejecutar maniobras para recuperar el control. De acuerdo con los relatos, al detectar las fallas mecánicas, el piloto habría intentado regresar a la pista, sin lograrlo.

“El piloto giró a la derecha, le volvió a prender el motor, pero a los 50 metros de los árboles, el motor se apagó nuevamente”, agregó el testigo del accidente.

Finalmente, los testimonios coinciden en que no se escucharon gritos tras el impacto, lo que sugiere que todo ocurrió de forma inmediata.

