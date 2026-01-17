Equipo de Yeison Jiménez hizo grave denuncia tras homenaje en el Movistar Arena: “Qué falta de respeto”

El pasado miércoles 14 de enero se realizó el homenaje póstumo por la muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez y de varios integrantes de su equipo de trabajo: su mánager Jefferson Osorio, el piloto Hernando Torres, el productor Juan Manuel Rodríguez, el asistente Óscar Marín y el fotógrafo Weisman Mora.

No obstante, en las últimas horas, el grupo de trabajo del artista fallecido hizo pública la denuncia por el robo de un equipo técnico fundamental, ocurrido durante el homenaje póstumo llevado a cabo en el Movistar Arena de Bogotá.

Emotivo adiós: los caballos escoltan las cenizas de Yeison Jiménez en Fusagasugá

A través de un comunicado oficial compartido en la red social del artista, el equipo dio a conocer que, durante el proceso de descarga de los equipos musicales, uno de los buses de Yeison Jiménez, que estaba estacionado en el lugar, fue objeto de un hurto. De acuerdo con la información entregada, lo robado es un componente clave para el funcionamiento técnico de conciertos y espectáculos en vivo.

“El elemento sustraído corresponde al cerebro de las consolas CTi 1500, un dispositivo fundamental para la operación de los conciertos, ya que controla las entradas y salidas de los instrumentos y los sistemas de reproducción”, se lee en el comunicado.

Además, en el comunicado oficial, el equipo hizo un llamado a la comunidad para mantenerse atenta y reportar cualquier información que permita recuperar el equipo robado.

“Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y reportar de inmediato. Cualquier información que pueda contribuir a la recuperación de este equipo, pueden llamar a través de Edwin Fabián Rojas – Tel. 3214682219″, dice la publicación.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

De igual manera, el equipo informó que la Policía Nacional ya se encuentra a cargo del caso y que, a través del análisis de las cámaras de seguridad del Movistar Arena y zonas cercanas, se estaría avanzando en la identificación del presunto responsable. También aclararon que cualquier novedad oficial será divulgada exclusivamente por sus canales autorizados, para prevenir rumores o información errónea.

¿Premonitoria? Luis Alfonso habló de ‘Destino final’, su canción con Yeison Jiménez y ventiló detalle: “Venía diciendo muchas cosas”

La denuncia no pasó desapercibida y generó indignación entre los usuarios, quienes expresaron su rechazo ante este lamentable hecho ocurrido en medio de una situación de duelo.

En redes sociales, varios internautas dejaron mensajes como: “Definitivamente, la maldad en los corazones no tiene límite; es muy triste que sucedan estas cosas. Qué falta de respeto”, “Uy no, la delincuencia ya no respeta nada, qué descaro” y “Qué falta de respeto, por Dios”.