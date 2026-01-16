El pasado sábado 10 de enero Colombia entera y sobre todo la industria musical del país se vistió de luto al conocer la infortunada noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez.

El artista se consolidó como uno de los cantantes insignia de la música popular en el país y su voz se apagó luego de sufrir un accidente aéreo junto con varias personas de su equipo entre Paipa y Duitama, Boyacá, cuando se dirigía hacia Marinilla, Antioquia, para hacer una presentación musical.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena Foto: COLPRENSA

La partida del famoso cantante dejó un vació enorme tanto en su familia, como en sus amigos, colegas y seguidores.

Para honrar su memoria y su legado, el pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo un homenaje póstumo público y gratuito al artista en el Movistar Arena, en el que de manera simbólica estuvieron los féretros de los fallecidos, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos del artista, que eran otros cantantes de música popular como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Jhon Alex Castaño, entre otros.

Alan Ramírez revivió reveladoras palabras de Yeison Jiménez antes de su muerte

Confirman nuevo homenaje a Yeison Jiménez

A través de una publicación en la cuenta de Instagram del cantante, su equipo confirmó que en los próximos días se le realizará un homenaje al artista en su tierra natal: Manzanares, Caldas.

“De manera respetuosa, informamos los detalles oficiales relacionados con el homenaje de nuestro querido Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas”, se lee.

En cuanto a los detalles, su equipo reveló la fecha en la que se realizará y las horas en las que se dará la caravana y la misa en su honor.

Fecha : lunes 19 de enero.

: lunes 19 de enero. 10:00 a. m.: Caravana de vehículos en la Vereda La Esmeralda, sector ‘Chochalito’.

Caravana de vehículos en la Vereda La Esmeralda, sector ‘Chochalito’. 12:00 p. m.: Misa en el parque principal del municipio.

Por ahora, esto es lo único que se conoce de este nuevo homenaje que se le hará al artista, y su equipo señala que las otras actividades que se desarrollen como homenaje, se estarán comunicando a través de los canales oficiales de la alcaldía.

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

“Las demás actividades que se desarrollen como homenaje y despedida a Yeison Jiménez serán informadas única y exclusivamente por los canales oficiales de la Alcaldía Municipal de Manzanares, Caldas. Agradecemos de manera especial a todos los medios de comunicación y entidades no difundir información sin confirmar. Gracias por el respeto, el acompañamiento y la solidaridad en este momento. Familia y equipo de Yeison Jiménez”, se lee por último en el comunicado.