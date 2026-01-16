Gente

Confirman homenaje a Yeison Jiménez en su tierra natal, tras pasar días de su muerte: esta será la fecha y hora

Su familia y equipo dieron a conocer detalles de cómo será este último adiós en Manzanares, Caldas.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

16 de enero de 2026, 1:37 p. m.
Confirman homenaje a Yeison Jiménez en su tierra natal Manzanares, Caldas.
Confirman homenaje a Yeison Jiménez en su tierra natal Manzanares, Caldas. Foto: instagram: @movistararenaco

El pasado sábado 10 de enero Colombia entera y sobre todo la industria musical del país se vistió de luto al conocer la infortunada noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez.

El artista se consolidó como uno de los cantantes insignia de la música popular en el país y su voz se apagó luego de sufrir un accidente aéreo junto con varias personas de su equipo entre Paipa y Duitama, Boyacá, cuando se dirigía hacia Marinilla, Antioquia, para hacer una presentación musical.

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena
Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena Foto: COLPRENSA

La partida del famoso cantante dejó un vació enorme tanto en su familia, como en sus amigos, colegas y seguidores.

Para honrar su memoria y su legado, el pasado miércoles 14 de enero se llevó a cabo un homenaje póstumo público y gratuito al artista en el Movistar Arena, en el que de manera simbólica estuvieron los féretros de los fallecidos, acompañados de sus familiares y amigos más cercanos del artista, que eran otros cantantes de música popular como Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Jhon Alex Castaño, entre otros.

Gente

Camila Galviz aclaró su vínculo con Yeison Jiménez y respondió a duros señalamientos; hizo importante anuncio: “No busco fama”

Gente

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le tira a Carla Giraldo y reprocha su rol de presentadora: “Pasivo-agresiva”

Gente

Estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, este viernes 16 de enero, según Nana Calistar

Gente

Destapan verdadero motivo por el que Yeison Jiménez habría tenido afán de viajar el día del accidente: “No veía la hora de llegar”

Gente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy viernes, 16 de enero

Gente

Julio Iglesias respondió a las graves acusaciones de agresión sexual: “Aún me quedan fuerzas”

Gente

Alan Ramírez revivió reveladoras palabras de Yeison Jiménez antes de su muerte

Gente

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

Mejor Colombia

El caballo de paso fino colombiano, la gran pasión de Yeison Jiménez

Gente

Pipe Bueno estalla en redes tras comentario sobre su supuesta “maldición”: “No me jodas la vida”

Alan Ramírez revivió reveladoras palabras de Yeison Jiménez antes de su muerte

Confirman nuevo homenaje a Yeison Jiménez

A través de una publicación en la cuenta de Instagram del cantante, su equipo confirmó que en los próximos días se le realizará un homenaje al artista en su tierra natal: Manzanares, Caldas.

“De manera respetuosa, informamos los detalles oficiales relacionados con el homenaje de nuestro querido Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas”, se lee.

En cuanto a los detalles, su equipo reveló la fecha en la que se realizará y las horas en las que se dará la caravana y la misa en su honor.

  • Fecha: lunes 19 de enero.
  • 10:00 a. m.: Caravana de vehículos en la Vereda La Esmeralda, sector ‘Chochalito’.
  • 12:00 p. m.: Misa en el parque principal del municipio.

Por ahora, esto es lo único que se conoce de este nuevo homenaje que se le hará al artista, y su equipo señala que las otras actividades que se desarrollen como homenaje, se estarán comunicando a través de los canales oficiales de la alcaldía.

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

“Las demás actividades que se desarrollen como homenaje y despedida a Yeison Jiménez serán informadas única y exclusivamente por los canales oficiales de la Alcaldía Municipal de Manzanares, Caldas. Agradecemos de manera especial a todos los medios de comunicación y entidades no difundir información sin confirmar. Gracias por el respeto, el acompañamiento y la solidaridad en este momento. Familia y equipo de Yeison Jiménez”, se lee por último en el comunicado.

Más de Gente

Camila Galviz y Yeison Jiménez

Camila Galviz aclaró su vínculo con Yeison Jiménez y respondió a duros señalamientos; hizo importante anuncio: “No busco fama”

Carla Giraldo frenó a los famosos por la forma de juego en 'La casa de los famosos Colombia'

Exparticipante de ‘La casa de los famosos’ le tira a Carla Giraldo y reprocha su rol de presentadora: “Pasivo-agresiva”

Horóscopo de Nana Calistar para este miércoles 15 de octubre de 2025.

Estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, este viernes 16 de enero, según Nana Calistar

De Yeison Jiménez a Jessi Uribe, Luis Alfonso y Arelys Henao, esta es la generación que llevó al género de las cantinas al centro de la escena cultural en el país y el continente.

Destapan verdadero motivo por el que Yeison Jiménez habría tenido afán de viajar el día del accidente: “No veía la hora de llegar”

Homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena

Confirman homenaje a Yeison Jiménez en su tierra natal, tras pasar días de su muerte: esta será la fecha y hora

Niño Prodigio: famoso vidente

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para hoy viernes, 16 de enero

Julio Iglesias acusado de agresión sexual por dos exempleadas

Julio Iglesias respondió a las graves acusaciones de agresión sexual: “Aún me quedan fuerzas”

Alan Ramírez recordó reveladoras palabras de Yeison Jiménez.

Alan Ramírez revivió reveladoras palabras de Yeison Jiménez antes de su muerte

El regreso del "corte de pelo" y el millonario botín que divide a los equipos

Tensión en el ‘Desafío Siglo XXI’: El “cruel” castigo que Neos le impuso a Gamma y que revivió un doloroso trauma

El cantante Julio Iglesias se toma con buen humor los memes que aparecen en redes sociales con su rostro.

Julio Iglesias en el ojo del huracán: el video viral besando a una presentadora que indigna al mundo

Noticias Destacadas